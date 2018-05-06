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10:56 (мск), источник: РИА Новости

В МИД отметили роль Ирана в борьбе с международным терроризмом

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Иран играет эффективную роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

«Что касается контртерроризма, то на примере сирийского кризиса, который во многом был спровоцирован действиями боевиков и террористов, у которых, к сожалению, были спонсоры извне… Иран в поисках политического урегулирования и эффективной контртеррористической деятельности в Сирии может и играет действительно эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом», — сказала она в интервью иранскому агентству IRNA.

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По словам Захаровой, роль Ирана в качестве «активного игрока на контртеррористическом направлении» имеет значение не только для борьбы с терроризмом в Сирии, но и для всего региона Ближнего Востока.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что возможный разрыв ядерной сделки с Ираном и бесконечные обвинения некоторых западных стран в адрес Тегерана не добавляют эффективности в совместных усилиях стран по борьбе с терроризмом.

«Что касается, опять же, если говорить о том, что какое сейчас складывается отношение к Ирану со стороны западного мира, в первую очередь, со стороны США, то это не принесет ни мира, ни спокойствия в регион, не принесет большей безопасности в Европу», — добавила Захарова.

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