В МИД отметили роль Ирана в борьбе с международным терроризмом

Источник: РИА Новости

«Что касается контртерроризма, то на примере сирийского кризиса, который во многом был спровоцирован действиями боевиков и террористов, у которых, к сожалению, были спонсоры извне… Иран в поисках политического урегулирования и эффективной контртеррористической деятельности в Сирии может и играет действительно эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом», — сказала она в интервью иранскому агентству IRNA.

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По словам Захаровой, роль Ирана в качестве «активного игрока на контртеррористическом направлении» имеет значение не только для борьбы с терроризмом в Сирии, но и для всего региона Ближнего Востока.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что возможный разрыв ядерной сделки с Ираном и бесконечные обвинения некоторых западных стран в адрес Тегерана не добавляют эффективности в совместных усилиях стран по борьбе с терроризмом.