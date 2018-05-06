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12:26 (мск), источник: Uzdaily.uz

Новый замминистра инновации с 20 летним стажем работы за рубежом приступил к должности

В Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан прошла консультативная встреча заместителя министра Атабека Назирова с представителями управляющих компаний, инвестиционных и венчурных компаний, а также банков и консалтинговых фирм. На встрече обсуждались механизмы финансирования перспективных проектов в сфере предпринимательства и инноваций.

Источник: Uzdaily.uz

Встреча дала возможность участникам озвучить проблемы, препятствующих развитию инвестиционных и управляющих компаний.

Данная встреча прошла в рамках рабочей группы по подготовке проектов нормативно-правовых документов, касающихся правого статуса и порядка организации венчурных фондов, управляющих компаний, а также инвестиции в инновационные предприятия.

На встрече участвовали представители таких компаний как Orient Capital management, Silk Capital, InfinBank, Avestа Investment Group, IFG Capital, Сentil, PWC.

Следует отметить, Атабек Назиров приступил к работе в качестве заместителя министра в начале мая. Он будет содействовать разработке и внедрению инновационных решений в развитие монетарной политики, банковской системы, бюджетной политики, налоговой системы, социальных услуг, пенсионного обеспечения, сельского и водного хозяйства, а также исследованиями демографии и занятости населения.

До поступления на должность замминистра Атабек Назиров работал в Лондоне в Европейском банке реконструкции и развития на должности Старшего Регионального Банкира отдела сопровождения инвестиций в промышленный сектор. Разработал структуру и профинансировал более 50 инвестиционных операций в различных секторах экономики, таких как промышленность, недвижимость, фармацевтическая промышленность, химия, строительные материалы, и товары народного потребления. Руководил и координировал проектами по Казахстану, Монголии, Беларуси, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану.

Атабек Анварович Назиров родился в 1975 году в городе Ташкенте. Окончил Университет штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, Нью-Йорк (США) по специальности макроэкономист. Опыт работы так же включает такие компании как GOLDMAN SACHS GROUP в Нью-Йорке, ТРОЙКА ДИАЛОГ в Москве, БАНК МДМ в Москве, THE AVACENT GROUP в Вашингтоне, и JP MORGAN CHASE в Нью-Йорке.

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