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14:28 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Турции по-русски пригласил в страну туристов из России

АНКАРА, 6 мая — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на русском языке заявил, что ждет увеличения числа российских туристов.

Источник: Reuters

«Мы хотим видеть еще больше туристов из России. Турция — очень красивая страна, и Анталья — красивый город. Турецкая кухня очень вкусная», — заявил Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.

Турцию в 2017 году посетило 4,72 миллиона российских туристов, что в 5,5 раза превышает показатель 2016 года. Россияне заняли первое место среди отдыхавших в стране иностранцев.

Как ранее заявлял президент страны Тайип Эрдоган, Турция ожидает в этом году роста числа российских туристов до 6 миллионов.

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