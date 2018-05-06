Президент РК посетил в Алматы медицинский центр «Керуен-Medicus»

Врач должен любить пациента, передавать ему свою энергетику, особенно, когда принимает новорожденных. По всему Казахстану построено много медицинских центров, оснащенных самым современным оборудованием. Вы должны помнить, что врач — это самая великая профессия! Желаю Вам успехов!

Также Нурсултану Назарбаеву было продемонстрировано современное оборудование ведущих производителей медицинской техники, таких как Siemens, Karl Storz, General Electric, Drager, Hamilton и других компаний.

Новое здание «Керуен-Medicus» было построено в 2017 году, его общая площадь составляет 1 тыс. кв. м. Здесь в режиме реального времени проводятся сложнейшие операции в 3D-формате. Медицинский центр осуществляет сотрудничество по подготовке кадров с корейской клиникой Severance Hospital и немецкой Freiburg University Klinik, клиникой Бундан Сеульского национального университета, а также представителем ведущих европейских клиник компанией Puls Global.