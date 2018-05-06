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12:40 (мск), источник: Kazinform

Президент РК посетил в Алматы медицинский центр «Керуен-Medicus»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил в Алматы медицинский центр «Керуен-Medicus», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения Глава государства ознакомился с деятельностью медицинского центра и провел беседу с персоналом клиники.

Врач должен любить пациента, передавать ему свою энергетику, особенно, когда принимает новорожденных. По всему Казахстану построено много медицинских центров, оснащенных самым современным оборудованием. Вы должны помнить, что врач — это самая великая профессия! Желаю Вам успехов!
Нурсултан Назарбаев

Также Нурсултану Назарбаеву было продемонстрировано современное оборудование ведущих производителей медицинской техники, таких как Siemens, Karl Storz, General Electric, Drager, Hamilton и других компаний.

Новое здание «Керуен-Medicus» было построено в 2017 году, его общая площадь составляет 1 тыс. кв. м. Здесь в режиме реального времени проводятся сложнейшие операции в 3D-формате. Медицинский центр осуществляет сотрудничество по подготовке кадров с корейской клиникой Severance Hospital и немецкой Freiburg University Klinik, клиникой Бундан Сеульского национального университета, а также представителем ведущих европейских клиник компанией Puls Global.

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