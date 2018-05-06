Израиль атаковал Газу в ответ на запуск горящих воздушных змеев
Израильские военные атаковали позиции палестинских боевиков в секторе Газа, сообщает газета Haaretz со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.
Израильские военные атаковали позиции палестинских боевиков в секторе Газа, сообщает газета Haaretz со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.
Согласно позиции армии, члены движения «Хамас» запускали горящих воздушных змеев, чтобы вызвать пожары в Израиле. В ответ израильская армия применила авиацию.
Незадолго до акции «Хамас» в секторе Газа произошел взрыв, погибли шестеро палестинцев. Боевики обвинили в произошедшем «израильского врага», однако
Читайте также: Мировые столицы: как их выбирают и почему?