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12:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Израиль атаковал Газу в ответ на запуск горящих воздушных змеев

Израильские военные атаковали позиции палестинских боевиков в секторе Газа, сообщает газета Haaretz со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

Согласно позиции армии, члены движения «Хамас» запускали горящих воздушных змеев, чтобы вызвать пожары в Израиле. В ответ израильская армия применила авиацию.

Незадолго до акции «Хамас» в секторе Газа произошел взрыв, погибли шестеро палестинцев. Боевики обвинили в произошедшем «израильского врага», однако Тель-Авив отрицает причастность.

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