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14:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана впервые вручил медаль «За доблестный труд»

(Тетюшский район, 6 мая, «Татар-информ», Александр Елисеев). Рустам Минниханов и Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич открыли в селе Бакрчи Тетюшского района РТ мемориальный комплекс «Вечная память землякам, Защитникам Родины и труженикам тыла».

Источник: ИА Татар-информ

Во время торжественного мероприятия впервые была вручена новая республиканская медаль «За доблестный труд».

Первым из рук Президента РТ награду получил житель Бакрчинского сельского поселения Мубарякзян Тагиров.

«Мы приняли решение о награждении всех участников и приравненных к участникам Великой Отечественной войны медалью “За доблестный труд”. Это две с половиной тысячи человек. До 30 августа мы торжественно, персонально каждому, эти медали вручим», — отметил Рустам Минниханов.

«Пусть все живут в мире всегда и не знают того, через что нам пришлось пройти», — сказал Мубарякзян Тагиров.

Михаил Бабич, в своём выступлении отметил, что реконструкция мемориала стала возможной благодаря выходцу из села, помощнику секретаря Совета безопасности РФ Наилю Мухитову.

«В годы войны из села Бакрчи на фронт ушли 343 человека и только 138 вернулись живыми. Мы открываем мемориал, на котором выбиты все имена героев Великой Отечественной войны. Здесь также высечены имена всех участников локальных конфликтов. Мы помним всех героев», — отметил Михаил Бабич.

«В этом селе родился мой отец, дед, прадед. Здесь похоронены и отец и мать. Мы реконструировали мемориальный комплекс всем селом. Это пример для подрастающего поколения — как воспитывать наших детей на подвигах наших родителей, чтобы этого больше не повторилось», — поделился Наиль Мухитов.

В торжественной церемонии также приняли участие два Героя РФ — начальник департамента региональной политики Управления по внутренней политике Администрации Президента РФ Алексей Романов и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров.

«Из раза в раз планово идут мероприятия, направленные на одно — на неразрывную связь поколений. Допустить её разрыва нельзя. На это направлены усилия абсолютно всех и наши в том числе», — поделился Алексей Романов.

«Все зависит от веры человека. Мы не видим сейчас мусульманские батальоны, православные, все едины и все вместе. Мемориал разделён на две части, кто погиб, и кто вернулся домой с победой. Это говорит о том, что все жили с надеждой. Это и есть связь поколений и наглядней она всегда видна лучше. Молодежь может своими глазами увидеть все имена — это все твои родные, родственники, выходцы с твоего села», — сказал Юнусовой-бек Евкуров.

Связь поколений проявляется и во время общения старого поколения с молодым. Ракия Абдулвалиева перед войной трудилась в родном селе, а в военные годы работала на Пороховом заводе в Казани.

«Я до 20 лет работала в деревне, по 25 килограмм семян таскала. Вся деревня гремела, все кричали, радовались победе. Настоящий праздник устроили. Но потом все вернулись к работе», — рассказала Ракия Абдулвалиева.

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