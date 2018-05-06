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14:14 (мск), источник: Nur.kz

«Алматы остается самым красивым мегаполисом»: Назарбаев встретился с Байбеком

Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Бауыржаном Байбеком.

Источник: Nur.kz

Глава города проинформировал главу государства о динамике социально-экономического развития города, реализации ключевых государственных программ и планах на предстоящий период, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Алматы остается самым большим и красивым мегаполисом страны. Поэтому акимату в своей деятельности следует проявлять бережное отношение и любовь к городу. Я вижу, как ремонтируются дороги, школы, детские сады, улучшается социальная инфраструктура, создаются новые районы. Эту работу нужно продолжать на постоянной основе.
Нурсултан Назарбаев

В завершение встречи президент Казахстана дал конкретные поручения по дальнейшему развитию города Алматы.

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