«Алматы остается самым красивым мегаполисом»: Назарбаев встретился с Байбеком
Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Бауыржаном Байбеком.
Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Бауыржаном Байбеком.
Глава города проинформировал главу государства о динамике
Алматы остается самым большим и красивым мегаполисом страны. Поэтому акимату в своей деятельности следует проявлять бережное отношение и любовь к городу. Я вижу, как ремонтируются дороги, школы, детские сады, улучшается социальная инфраструктура, создаются новые районы. Эту работу нужно продолжать на постоянной основе.
В завершение встречи президент Казахстана дал конкретные поручения по дальнейшему развитию города Алматы.