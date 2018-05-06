«Алматы остается самым красивым мегаполисом»: Назарбаев встретился с Байбеком

Алматы остается самым большим и красивым мегаполисом страны. Поэтому акимату в своей деятельности следует проявлять бережное отношение и любовь к городу. Я вижу, как ремонтируются дороги, школы, детские сады, улучшается социальная инфраструктура, создаются новые районы. Эту работу нужно продолжать на постоянной основе.

Нурсултан Назарбаев