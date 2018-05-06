Порошенко заявил, что «не любит деньги»
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Focus рассказал о своем отношении к деньгам и олигархам.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Focus рассказал о своем отношении к деньгам и олигархам.
На просьбу журналиста продолжить фразу «Я люблю деньги, потому что…» он ответил, что «не любит деньги».
Также интервьюер поинтересовался, насколько тяжело пытаться «усложнить жизнь олигархам» в стране, будучи при этом одним из них. Порошенко не стал отрицать тот факт, что является представителем олигархических кругов, однако отметил, что в отношении борьбы с себе подобными у него «нет никаких препятствий».
«За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив», — заявил он.
Ранее в правящей партии Германии,