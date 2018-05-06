Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем герба и флага Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На Поклонной горе состоялся IV Московский парад кадет «Не прервется связь поколений!», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дату проведения парада приурочили ко дню памяти святого Георгия Победоносца и Дню герба и флага Москвы.

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«Здесь, на Поклонной горе, собрались люди разных поколений, которых объединяет любовь к Отчизне и ее столице. Вместе с нами — героические фронтовики и труженики тыла, спасшие родную землю и весь мир от фашисткой чумы, вместе с нами — доблестные ветераны военной службы, отважные офицеры, приумножающие славные ратные традиции, вместе с нами — смелая и прекрасная молодежь, наследники Победы, достойные своих отцов, дедов и прадедов», — сказал Сергей Собянин, подчеркнув, что проводить парад в канун Дня Победы стало доброй традицией.

В параде кадет Москвы участвовали более 2,5 тысячи кадет — учеников кадетских классов общеобразовательных школ и кадетских школ-интернатов. Среди почетных гостей — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви, силовых ведомств, ветераны Великой Отечественной войны и герои Отечества. Всего более 20 тысяч человек. Патриарх Кирилл отметил, что именно с подвигов в юности формируется способность человека совершать подвиги в жизни: «Именно так совершали подвиги герои Великой Отечественной войны, имена которых будем вспоминать в День Победы». Он наградил технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука, а также школы № 1000 и 1785 за достигнутые успехи в духовно-нравственном воспитании учеников и участие в межрегиональном фестивале-конкурсе «Алтарь Отечества».

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Сергей Собянин поздравил ветеранов, кадет и их родителей с Днем герба и флага Москвы и наступающим Днем Победы. Также он вручил благодарственные письма Мэра Москвы победителям городского конкурса «Лучший кадетский класс». Их получили ученики 7-го «В» класса школы № 2120, 8-го «К» класса школы № 1874, 9-го «К» класса школы № 2026 и 10-го «Ж» класса кадетской школы-интерната № 1 Первого московского кадетского корпуса. «Вы ярко проявляете себя в учебе, творчестве, активно участвуете в общественной жизни города», — сказал Мэр Москвы. Он напомнил, что кадеты участвовали в торжественном марше 7 ноября, посвященном параду 1941 года. «Кадеты Москвы — это смелость и достоинство, дисциплина и выправка, здоровый и активный образ жизни, честность и патриотизм», — добавил Сергей Собянин.

Поздравил кадет и председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих. «Эта победа сегодня объединяет всех независимо от принадлежности к политическим партиям, конфессиям и другим организациям. Она объединяет наш народ, она представлена материальной силой нашего общества. И главная задача нашей молодежи — понять значение этой победы и беречь ее», — сказал он.

Около пяти тысяч школьников побывали на интерактивном уроке «История Победы» в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Он начался утром и завершился до начала парада.

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Впервые на параде пронесли копию Знамени Победы. Ее московским кадетам ветераны войны вручили на городском форуме кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!» 19 февраля этого года.

Сегодня кадетские классы открыты в 168 общеобразовательных школах Москвы. Фактически кадетское образование стало одним из видов профильного обучения в учебных заведениях столицы — его получают 12,5 тысячи учащихся.

В городе работает также 12 кадетских школ-интернатов, среди них Московское военное суворовское училище, Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации, кадетское училище Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского, Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Минобороны России», Московское военно-музыкальное училище Минобороны России. В это число входит семь городских кадетских школ-интернатов, из них два учреждения — структурные подразделения колледжа полиции и технического пожарно-спасательного колледжа № 57 имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука. Всего кадетское образование в Москве получают 15 тысяч человек.

Конкурсный отбор учитывает успехи в учебе, физическое развитие, состояние здоровья, дальнейший выбор профессии военного. В 2017/2018 учебном году конкурс составил 3,5 человека на место.

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А в 2016/2017 учебном году 65 кадет стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников на федеральном и региональном уровнях. 541 кадет — победители и призеры олимпиад городского уровня (Московская олимпиада школьников, городская олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», музейно-историческая олимпиада «75-летие битвы за Москву» и другие). 1012 кадет — лауреаты творческих конкурсов городского уровня, 4,6 тысячи кадет сдали нормы ГТО на золотой и серебряный знаки отличия. Кроме того, 52 кадета стали лауреатами творческих конкурсов международного уровня, 292 — всероссийского.

В 2017 году свыше 90 процентов выпускников кадетских классов и учреждений поступили в высшие учебные заведения, в том числе более 65 процентов — в вузы Минобороны и других силовых министерств и ведомств России.

Ежегодно московские кадеты участвуют в городских мероприятиях патриотической направленности, среди которых:

— торжественный марш на Красной площади 7 ноября, посвященный историческому параду 7 ноября 1941 года;.

— парад кадет города Москвы «Не прервется связь поколений!», посвященный Победе в Великой Отечественной войне;.

— Московский городской форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», посвященный Дню защитника Отечества;.

— День кадетского класса в Музее Победы (несение вахты почетным караулом на посту № 1 у огня Памяти и Славы на Поклонной горе);.

— Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений!»;.