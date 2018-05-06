США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе

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«Мы можем использовать, согласно Минским договоренностям, исключительно минометы восьмидесятого калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно», — пояснил он.

По словам Туки, в последний год в зоне вооруженного конфликта в Донбассе участились ситуации, когда бронированная техника ополченцев выезжает на линию соприкосновения на полтора-два километра и «чувствует полную безнаказанность». «Они начинают расстреливать позиции наших воинов», — пожаловался заместитель министра.

При этом он выразил мнение, что ограничение США на использование Javelin может быть снято в любой момент.