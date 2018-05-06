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18:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ: британская полиция опасается террористов-снайперов на свадьбе принца Гарри

В день бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл за порядком на процессии будут следить более 3 тыс. полицейских.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Полиция и спецслужбы Великобритании опасаются теракта, в котором могут быть задействованы снайперы, во время свадьбы принца Гарри с американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл 19 мая в Виндзоре. Об этом пишет в воскресенье газета The Sunday Times. Издание отмечает, что желание будущих новобрачных проехаться в открытой карете по улицам города стало буквально головной болью для британских служб безопасности.

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«Есть столько мест, где вооруженные люди могут спрятаться, а террористы — начать атаковать проезжающую внизу процессию», — сообщил источник издания. По словам бывшего главы подразделения защиты королевской семьи в Скотленд-Ярде Дэя Дэвиса, использование главной улицы Виндзора вызывает беспокойство, так как возникнут сложности с эвакуацией в случае нападения.

По данным издания, более 40 сотрудников Специальной антидесантной группы, полиции и подразделений по борьбе с терроризмом ведут подготовку к свадьбе на базе в английском городе Херефорд. Для этого некоторые строения перестроили таким образом, чтобы район был максимально похож на главную улицу Виндзора, в замке которого пройдет бракосочетание.

Во время свадьбы предпримут максимальные меры безопасности. Издание подсчитало, что в этот день нести службу в Виндзоре будут более 3 тыс. полицейских.

В город, как ожидается, приедут около 100 тыс. туристов, которые хотят стать свидетелями трехкилометрового проезда новобрачных в открытой карете.

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Всего на свадьбу принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и Меган Маркл пригласили 2640 представителей общественности. В списке приглашенных — члены благотворительных организаций, жители Виндзора и служащие при королевском дворе.

Расходы на свадьбу, в том числе на церковную службу в часовне Святого Георгия, приглашение музыкантов, цветочное оформление и приемы, королевская семья оплатит из собственного бюджета. Средства на охрану членов королевской семьи и гостей выделят из государственного бюджета. Официально сумма расходов не называется, однако, по оценкам британских СМИ, в общей сложности свадьба обойдется в 32 млн фунтов ($43 млн), из которых 30 млн фунтов ($40 млн) потратят на обеспечение безопасности.

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