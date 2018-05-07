Сильвия Раду рассказала о встречах с избирателями
Проблемы и пожелания жителей Кишинева — на этом построила свою предвыборную программу независимый кандидат в мэры Сильвия Раду.
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Проблемы и пожелания жителей Кишинева — на этом построила свою предвыборную программу независимый кандидат в мэры Сильвия Раду.
О выводах, сделанных после многочисленных встреч с горожанами, она рассказала в интервью
В числе основных проблем Раду назвала коррупцию в мэрии, плачевное состояние дорог и общественного транспорта.
Сильвия Раду отметила, что людям надоели предвыборные обещания. Именно поэтому она отказалась от наружной рекламы и роликов на телевидении.
Сильвия Раду исполняла обязанности столичного мэра пять месяцев. За это время она провела кадровые перестановки, организовала генеральную уборку в городе и начала восстановление дорог.