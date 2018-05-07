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00:17 (мск), источник: Publika.md

Сильвия Раду рассказала о встречах с избирателями

Проблемы и пожелания жителей Кишинева — на этом построила свою предвыборную программу независимый кандидат в мэры Сильвия Раду.

Источник: Publika.md

О выводах, сделанных после многочисленных встреч с горожанами, она рассказала в интервью пресс-клубу «Социальный резонанс».

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В числе основных проблем Раду назвала коррупцию в мэрии, плачевное состояние дорог и общественного транспорта.

Сильвия Раду отметила, что людям надоели предвыборные обещания. Именно поэтому она отказалась от наружной рекламы и роликов на телевидении.

Сильвия Раду исполняла обязанности столичного мэра пять месяцев. За это время она провела кадровые перестановки, организовала генеральную уборку в городе и начала восстановление дорог.

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