Сильвия Раду рассказала о встречах с избирателями

В числе основных проблем Раду назвала коррупцию в мэрии, плачевное состояние дорог и общественного транспорта.



Сильвия Раду отметила, что людям надоели предвыборные обещания. Именно поэтому она отказалась от наружной рекламы и роликов на телевидении.



Сильвия Раду исполняла обязанности столичного мэра пять месяцев. За это время она провела кадровые перестановки, организовала генеральную уборку в городе и начала восстановление дорог.