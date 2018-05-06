Пять социальных инициатив Президента РК прокомментировали латвийские эксперты
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пять социальных инициатив Президента РК прокомментировали латвийские эксперты.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пять социальных инициатив Президента РК прокомментировали латвийские эксперты.
«Казахстан является лидером Центральной Азии и, естественно, прирост заработных плат и отношения к пенсионерам — это будет примером для других стран. И первый этап реализации этих проектов, конечно, позитивно отразится на всех экономических показателях республики, так как мы прекрасно понимаем — прирост заработных плат бюджетников и пенсионеров даст возможность повысить бюджетные поступления и налоговые, так эти люди, мы прекрасно понимаем, будут тратить в рамках республики эти полученные заработные платы», — отметил депутат Парламента Латвии: Андрейc Клементьевc.
«Мне очень понравилось то, что основой благосостояния страны Президент считает социальное общество. Президент хочет своими инициативами уменьшить тот социальный разрыв, против которого боремся и мы в Латвии. И те предложения в налоговой политике, и также поддержке людей, связанные с приобретением жилья, они способствуют именно для достижения сбалансированного общества, которое настроено на построение развитого государства, где возможностями обладают все члены общества», — считает депутат Парламента Латвии Виталийc Орловc.
«Рост социальной ответственности — это признак зрелости государства. Президент Казахстана отметил рост зарплат, рост доходов социальных работников, учителей, бюджетников, пенсионеров. Их доходы напрямую связаны с бюджетными тратами. А преследовавшие дальше социальные инициативы они затрагивают намного более широкий круг граждан Казахстана, они не связаны с бюджетными тратами. Они как раз создают ту систему, которая будет работать и позволит увеличить качество жизни, доходы широких слоев населения. Здесь, конечно, нужно отметить снижение налогов для граждан с низким уровнем доходов. Это признак прогрессивной системы налогообложения, очень популярный в Скандинавских странах. И в Латвии прогрессивная система налогообложения работает с начала этого года. Ну и, конечно, обеспечение жильем, обеспечение доступным образованием — это все те вещи, которые будут способствовать развитию государства и нации», — сказал Сергейc депутат Парламента Латвии Потапкинc.
«По-доброму можно позавидовать казахстанцам, что есть такие идеи, что есть такой Президент, который позаботился реально в этих пяти пунктах почти о всех группах населения.
Публицист Владимирc Решетовc подчеркнул: «Если мы говорим о программе доступности жилья, прежде всего для молодых семей, это, я бы сказал, логичное включение Казахстана в тренд постсоветских стран.
Например, такая программа существует в Польше «Жилье +», такая похожая программа существует в Республике Узбекистан для молодых семей, очень хорошие льготы там даются. И, я думаю, что Казахстан просто идет в русле всех перемен, которые происходят на посткоммунистическом пространстве. Страна, которая добывает огромное количество природных ресурсов, в том числе природного газа, конечно же, не имеет права оставлять негазифицированным любой самый дальний уголок своей территории и таким образом отключать или не давать возможности полноценного социального существования жителям страны. И, конечно же, это неслучайно, что в Пяти инициативах Президента РК газификация стоит тоже отдельно и она подчеркивается, как одна из самых важных линий развития государства.
«В этом году я был рад услышать, что предусматривается повышение зарплат учителям, и одновременно пенсии поднимутся, и также бюджетникам, военнослужащим, что у государства есть доходы, что можно позволить поднять зарплаты тем людям, работа которых оплачивается из госбюджета.
Одновременно это значит, что и обратно в доходы государства придут и налоги, которые будут из этих зарплат. Люди
«Путь, который сейчас намечен Казахстаном соответствует тем рекомендациям, которые высказывает Евросоюз для стран бывшего «соцлагеря», которые сейчас стали членами ЕС. Так как мы стартовали с очень схожей ситуацией, то и рекомендации, которые высказывает Евросоюз, очень похожи на те рекомендации, которые сейчас высказал Президент Нурсултан Назарбаев. И, в частности, очень серьезная проблема — это слишком высокое налогообложение для населения, которое получает низкий доход. И это выдвигается как очень важная задача для такого рода стран, как Латвия, Казахстан.
Не только Евросоюз, но и Международный Валютный Фонд рекомендует так поступать. И, надо сказать, не все страны справляются с данной задачей. Латвии не удалось ее достичь. И поэтому с этой точки зрения такая инициатива очень важна, и я надеюсь, что Казахстану удастся достичь итогов лучше, чем Латвии, и действительно снизить налоги малоимущих, — сказал доцент Латвийского университета Глава Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс.