Пять социальных инициатив Президента РК прокомментировали латвийские эксперты

Источник: Kazinform

«Казахстан является лидером Центральной Азии и, естественно, прирост заработных плат и отношения к пенсионерам — это будет примером для других стран. И первый этап реализации этих проектов, конечно, позитивно отразится на всех экономических показателях республики, так как мы прекрасно понимаем — прирост заработных плат бюджетников и пенсионеров даст возможность повысить бюджетные поступления и налоговые, так эти люди, мы прекрасно понимаем, будут тратить в рамках республики эти полученные заработные платы», — отметил депутат Парламента Латвии: Андрейc Клементьевc.

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«Мне очень понравилось то, что основой благосостояния страны Президент считает социальное общество. Президент хочет своими инициативами уменьшить тот социальный разрыв, против которого боремся и мы в Латвии. И те предложения в налоговой политике, и также поддержке людей, связанные с приобретением жилья, они способствуют именно для достижения сбалансированного общества, которое настроено на построение развитого государства, где возможностями обладают все члены общества», — считает депутат Парламента Латвии Виталийc Орловc.

«Рост социальной ответственности — это признак зрелости государства. Президент Казахстана отметил рост зарплат, рост доходов социальных работников, учителей, бюджетников, пенсионеров. Их доходы напрямую связаны с бюджетными тратами. А преследовавшие дальше социальные инициативы они затрагивают намного более широкий круг граждан Казахстана, они не связаны с бюджетными тратами. Они как раз создают ту систему, которая будет работать и позволит увеличить качество жизни, доходы широких слоев населения. Здесь, конечно, нужно отметить снижение налогов для граждан с низким уровнем доходов. Это признак прогрессивной системы налогообложения, очень популярный в Скандинавских странах. И в Латвии прогрессивная система налогообложения работает с начала этого года. Ну и, конечно, обеспечение жильем, обеспечение доступным образованием — это все те вещи, которые будут способствовать развитию государства и нации», — сказал Сергейc депутат Парламента Латвии Потапкинc.

«По-доброму можно позавидовать казахстанцам, что есть такие идеи, что есть такой Президент, который позаботился реально в этих пяти пунктах почти о всех группах населения. Во-первых, по жилью, тема ипотеки. Это, во-первых, проценты по ипотеке. Это уникальные проценты даже для Западной Европы на сегодняшний день. Во-вторых, что действительно предлагается всем работающим, а не каким-то там классам. Третье, безусловно, мы имеем уникальную задачу по созданию среднего класса. Я имею в виду программу микрокредитов, которая, как мы знаем, в Казахстане существует. Задача, которую поставил Президент — выдать еще 14 тысяч микрокредитов — это задача создать новый класс, средний класс собственников среднего и малого бизнеса, предпринимателей, которые и являются базой всей экономики всех государств», — в свою очередь добавил глава Балтийско-казахстанской ассоциации экономического развития Александрc Видякинc.

Публицист Владимирc Решетовc подчеркнул: «Если мы говорим о программе доступности жилья, прежде всего для молодых семей, это, я бы сказал, логичное включение Казахстана в тренд постсоветских стран.

Например, такая программа существует в Польше «Жилье +», такая похожая программа существует в Республике Узбекистан для молодых семей, очень хорошие льготы там даются. И, я думаю, что Казахстан просто идет в русле всех перемен, которые происходят на посткоммунистическом пространстве. Страна, которая добывает огромное количество природных ресурсов, в том числе природного газа, конечно же, не имеет права оставлять негазифицированным любой самый дальний уголок своей территории и таким образом отключать или не давать возможности полноценного социального существования жителям страны. И, конечно же, это неслучайно, что в Пяти инициативах Президента РК газификация стоит тоже отдельно и она подчеркивается, как одна из самых важных линий развития государства.

«В этом году я был рад услышать, что предусматривается повышение зарплат учителям, и одновременно пенсии поднимутся, и также бюджетникам, военнослужащим, что у государства есть доходы, что можно позволить поднять зарплаты тем людям, работа которых оплачивается из госбюджета.

Одновременно это значит, что и обратно в доходы государства придут и налоги, которые будут из этих зарплат. Люди все-таки тратят свою зарплату в государстве. Так что я действительно поздравляю с таким хорошим подходом и, наверное, очень многие в государстве будут рады, — подчеркнул депутат Парламента Латвии, экс-председатель Конституционного суда Гунарс Кутрис.

«Путь, который сейчас намечен Казахстаном соответствует тем рекомендациям, которые высказывает Евросоюз для стран бывшего «соцлагеря», которые сейчас стали членами ЕС. Так как мы стартовали с очень схожей ситуацией, то и рекомендации, которые высказывает Евросоюз, очень похожи на те рекомендации, которые сейчас высказал Президент Нурсултан Назарбаев. И, в частности, очень серьезная проблема — это слишком высокое налогообложение для населения, которое получает низкий доход. И это выдвигается как очень важная задача для такого рода стран, как Латвия, Казахстан.