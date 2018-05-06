Планово-досрочные выборы

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Эксперты фонда «Петербургская политика» в очередном рейтинге социально-политической устойчивости регионов отметили, что политическая ситуация в регионах после выхода из «режима предвыборной (президентской.— “Ъ”) кампании» отличается «накоплением и выплеском противоречий, требующих урегулирования». В их числе — необходимость принятия Кремлем кадровых решений по ряду губернаторов. Среди глав, чьи полномочия истекают в сентябре, эксперты не исключают отставки Виктора Зимина (Хакасия), Романа Копина (Чукотка), Светланы Орловой (Владимирская область) и Владимира Печеного (Магаданская область).

Среди возможных досрочных отставников названы губернаторы Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Алтайского края — Александр Карлин, Якутии — Егор Борисов (у всех сроки полномочий истекают в 2019 году).

«Опыт досрочных перестановок в регионах признан политически и психологически удачным. При этом при выборе новых кандидатур предстоит учитывать растущую разноречивость действий “варягов” — наряду с успешными примерами нарастает число территорий с проблемным опытом вхождения не связанных с регионом чиновников (Кемеровская, Новосибирская области)», — говорится в докладе. В апреле Кемеровскую область возглавил экс-глава компании «Колмар» Сергей Цивилев, врио главы Новосибирской области осенью 2017 года был назначен мэр Вологды Андрей Травников.

Эксперты отметили, что, поскольку в сентябре пройдут плановые выборы глав 18 регионов, досрочных отставок будет немного.

«Есть регионы, где губернатора всегда можно поменять и есть за что, но пока руки не доходят и могут не дойти из-за большого числа выборов осенью», — сказал «Ъ» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Вместе с тем не исключены замены из-за возможного ухода некоторых глав регионов в правительство РФ.

Михаил Виноградов отметил, что по губернаторам, сроки полномочий которых истекают в этом году, администрации президента «надо решать в ближайшие дни, идти им на выборы осенью или выдвигать на выборы новые кандидатуры».

В докладе говорится, что политический ландшафт в регионах начинает усложняться — появились прецеденты повышения роли законодательных собраний.