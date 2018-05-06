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22:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Сергей Кириенко углубится в интернет

В понедельник состоится инаугурация президента Владимира Путина, после которой ему предстоит утвердить новый состав администрации президента (АП). Большинство чиновников в руководстве АП свои места сохранят, но их функционал может быть скорректирован. Как стало известно «Ъ», первый замглавы АП Сергей Кириенко может получить в подчинение еще одно управление — по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Произойдут изменения и в других блоках АП.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Начало нового президентского срока открывает дорогу кадровым и структурным перестановкам в АП. Как ранее писал «Ъ», 7 мая истекает срок полномочий сотрудников АП: они будут выведены за штат. По сведениям «Ъ», руководство АП пытается пересмотреть структуру администрации таким образом, чтобы исключить «дублирующие функции» между различными подразделениями администрации, однако о значительном сокращении управлений речь пока не идет.

Так, первый замглавы АП Сергей Кириенко может получить в подчинение еще одно управление, помимо управлений по внутренней политике (УВП) и по общественным проектам (УОП).

Теперь в ведение куратора внутриполитического блока может перейти управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии (возглавляет Андрей Липов). Сейчас его курирует помощник президента Игорь Щеголев. В структуре новой АП, по сведениям «Ъ», господин Щеголев продолжит отвечать за него, но станет подчиненным господина Кириенко, который в АП отвечает в том числе за развитие интернет-среды.

О том, что управление может перейти в введение Сергея Кириенко, осведомлен и близкий к АП собеседник «Ъ».

Он напоминает, что замначальника УОП Алексей Гореславский курирует интернет, но «ему не всегда хватает помощи технических специалистов».

В подчинении господина Гореславского находится департамент современных информационных технологий и новых коммуникаций из шести человек. По сведениям «Ъ», Алексей Гореславский отвечает прежде всего за контент в интернете, управление Липова — за электронную демократию, «цифровой суверенитет», программное обеспечение. Однако взаимодействие между этими подразделениями было — например, по законопроектам, касающимся регулирования интернета.

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Близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин заявил «Ъ», что если переподчинение управления по применению информационных технологий состоится, то это будет логично: «Интернет — это часть внутренней политики, с каждым годом все более значимая часть. Поэтому унификация всех направлений внутриполитической деятельности и централизация власти в ней понятна».

Эксперт отмечает, что Игорь Щеголев не должен воспринимать свое переподчинение как «карьерное оскорбление»: «Система внутренних взаимодействий среди чиновников высшего звена в АП намного сложнее прописанной в штатных расписаниях. И влияние в ней определено эффективностью работы, а не только подчиненностью».

Отметим, что ранее телеканал «Дождь» и газета «Ведомости» писали со ссылкой на свои источники в Кремле и аппарате правительства, что кресло первого вице-премьера правительства вместо Игоря Шувалова может занять помощник президента Андрей Белоусов. В АП он курирует экспертное управление. Если этот сценарий реализуется, Сергей Кириенко мог бы претендовать на кураторство и этого управления, полагают собеседники «Ъ».

На должность начальника управления господин Кириенко мог бы предложить референта УВП Ольгу Аллилуеву, которая сейчас отвечает за мониторинг социально-экономической ситуации в регионах.

Впрочем, если курировать экономические вопросы в АП будет назначен Алексей Кудрин, то и он может претендовать на кураторство над экспертным управлением.

Ожидаются изменения и в других подразделениях АП. Как писал «Ъ» в 2016 году, еще в прошлом году должен был уйти в отставку помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков — в связи с достижением семидесятилетнего возраста. Однако контракт с ним был продлен на год.

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Тогда собеседники «Ъ» в качестве претендентов на его пост называли пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, посла России в Китае Андрея Денисова и некоторых высокопоставленных сотрудников МИД РФ. Отметим, что Дмитрий Песков в качестве замглавы АП курирует, в частности, управление пресс-службы и информации. В случае его перехода на новую должность, первый замглавы АП Алексей Громов может получить в подчинение это управление, полагают собеседники «Ъ».

Собеседники «Ъ», близкие к АП, говорят, что велика вероятность того, что не сохранит кресло замглавы АП Магомедсалам Магомедов. Эту должность он занимает с января 2013 года, однако никакой аппаратной структуры под ним так и не появилось. Зато во внутриполитическом блоке АП есть замначальника УВП Михаил Белоусов, отвечающий за межнациональные и религиозные отношения.

В случае если Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) будет преобразовано в Миннац, господин Магомедов — один из претендентов на то, чтобы его возглавить, говорят собеседники «Ъ». В ФАДН, как неоднократно писал «Ъ», рассчитывали на преобразование в министерство. На последней коллегии ФАДН о необходимости создания Миннаца вновь говорили депутаты и сенаторы.

Софья Самохина, Максим Иванов, Наталья Городецкая

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