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23:22 (мск), источник: РИА Новости

Украина отказалась оплачивать спортсменам поездки в Россию

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство молодежи и спорта Украины перестанет финансировать поездки атлетов на соревнования в Россию. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Игорь Жданов.

Чиновник отметил, что украинские власти не могут «насильно запретить» спортсменам, тренерам и болельщикам посещать Россию. При этом он добавил, что у министерства есть «суверенное право» не финансировать поездки на международные соревнования.

«Еще раз подчеркиваю, министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет. Именно в таком виде сегодня действует приказ министерства и будет действовать в дальнейшем, чтобы никто не сомневался», — написал на своей странице Жданов.

Министр подчеркнул, что те спортсмены, тренеры и болельщики, кто посетил Крым, будут остановлены Госпогранслужбой Украины.

«Неважно, это граждане Австрии, Великобритании, России, Испании или других стран», — пояснил руководитель ведомства.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что запрет Киева на участие украинских спортсменов в мероприятиях на территории России, введенный в марте, больше не действует. По словам Баха, для этого МОК пришлось взаимодействовать с властями Украины «на различных уровнях, вплоть до президента».

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