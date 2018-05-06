Украина отказалась оплачивать спортсменам поездки в Россию

Чиновник отметил, что украинские власти не могут «насильно запретить» спортсменам, тренерам и болельщикам посещать Россию. При этом он добавил, что у министерства есть «суверенное право» не финансировать поездки на международные соревнования.

«Еще раз подчеркиваю, министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет. Именно в таком виде сегодня действует приказ министерства и будет действовать в дальнейшем, чтобы никто не сомневался», — написал на своей странице Жданов.

Министр подчеркнул, что те спортсмены, тренеры и болельщики, кто посетил Крым, будут остановлены Госпогранслужбой Украины.

«Неважно, это граждане Австрии, Великобритании, России, Испании или других стран», — пояснил руководитель ведомства.