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00:05 (мск), источник: РИА Новости

Путин поблагодарил за работу членов правительства на встрече в Кремле

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле членов правительства РФ и поблагодарил за работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства», — сказал Песков.

«В своем обращении к ним Путин поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией», — сообщил пресс-секретарь.

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«Глава государства подчеркнул, что прошедшие шесть лет (с момента формирования правительства — ред.) были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире», — отметил Песков.

Он передал слова президента, отметившего, что «от правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов — все эти качества члены правительства проявляли».

«Кабмин работал достойно — как настоящая команда, и в этом, как отметил Путин, огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева», — сообщил Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства также напомнил, что ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией майских указов президента.

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