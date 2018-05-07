Путин поблагодарил за работу членов правительства на встрече в Кремле
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле членов правительства РФ и поблагодарил за работу, сообщил
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле членов правительства РФ и поблагодарил за работу, сообщил
«Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства», — сказал Песков.
«В своем обращении к ним Путин поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией», — сообщил
«Глава государства подчеркнул, что прошедшие шесть лет (с момента формирования правительства — ред.) были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире», — отметил Песков.
Он передал слова президента, отметившего, что «от правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов — все эти качества члены правительства проявляли».
«Кабмин работал достойно — как настоящая команда, и в этом, как отметил Путин, огромная заслуга
По словам представителя Кремля, глава государства также напомнил, что ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией майских указов президента.