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01:04 (мск), источник: Известия

Путин обозначил ключевую задачу правительства на ближайшие годы

Владимир Путин в канун инаугурации на пост президента провел встречу с членами правительства и обозначил главную цель работы на ближайшие годы.

Источник: РИА "Новости"

Российский лидер подчеркнул, ключевой задачей станет повышение реальных доходов россиян.

«В целом наша ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база», — говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

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Президент отметил, что общая устойчивость экономики выросла, удалось преодолеть резкое падение цен на нефть, справиться с попытками санкционного давления и с колебаниями глобальной конъюнктуры.

«Действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики. Экономика выходит на траекторию роста. Удалось не просто обеспечить стабильность, а фактически сформировать новую макроэкономическую реальность с низкой инфляцией», — сказал Путин.

Глава государства указал, что данное достижение Центробанка и кабмина открывает возможность запуска крупных инфраструктурных и промышленных проектов и улучшения работы малого и среднего бизнеса. Также он отметил рост зарплат бюджетников.

«Важнейшим результатом считаю рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны. Зарплаты в этих отраслях должны расти и дальше», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в дальнейшем необходимо продолжать работу по развитию страны.

«Важно сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить преемственность работы, преемственность и последовательность развития страны, в том числе четкий рабочий ритм в предстоящий период формирования нового правительства. Рассчитываю здесь на вашу поддержку, ответственность и профессионализм», — добавил Путин.

В соответствии с Конституцией правительство сложит с себя полномочия перед инаугурацией главы государства в понедельник, 7 мая.

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