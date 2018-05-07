Путин обозначил ключевую задачу правительства на ближайшие годы

Источник: РИА "Новости"

Российский лидер подчеркнул, ключевой задачей станет повышение реальных доходов россиян.

«В целом наша ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база», — говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Читайте также Глава ЦБ РФ заявила об отсутствии рисков для финансовой стабильности

Президент отметил, что общая устойчивость экономики выросла, удалось преодолеть резкое падение цен на нефть, справиться с попытками санкционного давления и с колебаниями глобальной конъюнктуры.

«Действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики. Экономика выходит на траекторию роста. Удалось не просто обеспечить стабильность, а фактически сформировать новую макроэкономическую реальность с низкой инфляцией», — сказал Путин.

Глава государства указал, что данное достижение Центробанка и кабмина открывает возможность запуска крупных инфраструктурных и промышленных проектов и улучшения работы малого и среднего бизнеса. Также он отметил рост зарплат бюджетников.

«Важнейшим результатом считаю рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны. Зарплаты в этих отраслях должны расти и дальше», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в дальнейшем необходимо продолжать работу по развитию страны.

«Важно сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить преемственность работы, преемственность и последовательность развития страны, в том числе четкий рабочий ритм в предстоящий период формирования нового правительства. Рассчитываю здесь на вашу поддержку, ответственность и профессионализм», — добавил Путин.