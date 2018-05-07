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01:39 (мск), источник: ТАСС

ФБР: в США при стрельбе в общественных местах за два года погиб 221 человек

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Двести двадцать один человек погиб в США в 2016—2017 годах в результате стрельбы в общественных местах. Об этом сообщило в распространенном в воскресенье докладе главное сыскное ведомство страны — ФБР.

Источник: Reuters

В нем указывается, что в 50 случаях намеренного применения огнестрельного оружия в 21 штате еще 722 человека получили ранения. В число погибших ФБР не включило самих стрелявших. Кроме того, не учитывались все инциденты со стрельбой, участниками которых были члены банд или наркоторговцы, а также связанные с неосторожным обращением с оружием.

Фоторепортаж
Стрельба в Лас-Вегасе

К самому большому числу жертв — 58 погибших и 489 раненых — привела стрельба, которую устроил 1 октября 2017 года в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок. Он открыл огонь из автоматов из окна отеля по собравшимся на концерте у гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay и покончил с собой. На втором месте — события 12 июня 2016 года, когда в результате стрельбы, устроенной 29-летним Омаром Матином в клубе Florida Pulse в Орландо, погибли 49 человек, 53 получили ранения.

Как отмечается в докладе, стрельбу открывали злоумышленники (всего их было 50) разного возраста: от 14 до 66 лет. Тринадцать из них покончили с собой либо сразу на месте преступления, либо позже. Одиннадцать были застрелены представителями правоохранительных органов. Восемнадцать — арестованы полицейскими, еще восьмерых задержали граждане, которые потом передали стрелявших в руки стражей порядка.

Во время этих инцидентов, которые происходили, в частности, в бизнес и торговых центрах, офисах, на территории школ и университетов, в церквях, клубах и больницах, погибли 13 сотрудников правоохранительных органов.

Право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам второй поправкой к Конституции. Власти США предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом оружия, но успехом эти усилия не увенчались.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, в настоящее время на 326 млн американцев приходится более 300 млн единиц огнестрельного оружия — вдвое больше, чем в 1968 году. Статистика ФБР показывает, что ежегодно четверть насильственных преступлений и от 60% до 67% убийств в стране совершаются с использованием пистолетов, револьверов, ружей и винтовок.

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