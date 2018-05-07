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01:36 (мск), источник: Интерфакс

Путин оценил реализацию майских указов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией майских указов, и ощутимые результаты этой работы есть, сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Ключевые направления работы Правительства были связаны с реализацией “майских указов” 2012 года. Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект. При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы. Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно», — заявил В. Путин.

Касаясь работы правительства, глава государства также отметил, что новые возможности для людей, которые созданы — «это и дополнительные меры демографического развития, реализованная программа расселения аварийного жилья, и практически стопроцентная доступность детских садов, и созданная по всей стране сеть МФЦ, которая делает государственные услуги для граждан современными и комфортными».

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