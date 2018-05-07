Джонсон уверен, что отказ от сделки с Ираном по атому будет ошибкой

Источник: AP 2018

Об этом говорится в статье министра, опубликованной в воскресенье в газете The New York Times в преддверии его начинающегося визита в США.

Говоря о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), Джонсон отметил: «Из всех имеющихся у нас возможностей гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет меньше всего недостатков». «Разумеется, у него есть свои слабые стороны, но, я уверен, их можно исправить. В действительности, в настоящее время над тем, чтобы так и произошло, Великобритания работает с администрацией [президента США Дональда] Трампа и нашими французскими и германскими союзниками», — подчеркнул глава британского МИД.

Тегеран выиграет от отмены СВПД

Джонсон, говоря об ограничениях, которые были наложены на Тегеран, подчеркнул: «Сейчас, когда оковы на месте, я не вижу возможных выгод в том, чтобы отбросить их. Лишь Иран выиграет от отказа от ограничений на его ядерную программу». «Гораздо лучше — наиболее тщательным образом следить за соблюдением сделки, и МАГАТЭ пока заверяет, что Иран выполняет ее условия, и в то же время сообща противодействовать агрессивным шагам Тегерана в регионе», — добавил министр.

Глава МИД королевства отметил, что согласен с утверждениями Трампа относительно того, что действия Ирана дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.

«Великобритания разделяет его опасения относительно поддержки Ираном террористических группировок, его действий в киберпространстве, а также программы по разработке ракет большой дальности», — говорится в статье. Как добавил министр, Лондон «также, разумеется, согласен, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

Единый подход к Ирану

Джонсон заявил, что Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин пытаются «выработать единый подход к Ирану». При этом, по его словам, внимание было сосредоточено на «противодействии вмешательству Тегерана в дела региона, уменьшении ракетной угрозы с его стороны и гарантиях того, что он никогда не сможет произвести ядерное оружие».

«Мы все сыграли свою роль в том, что касается содействия администрации Трампа в наращивании давления на Северную Корею, эта стратегия, похоже, сейчас приносит плоды, — отметил министр. — Мы разделяем такие же опасения по поводу Ирана. Полагаю, что мы очень близки к такому положению вещей, при котором решились бы вызывающие обеспокоенность президента Трампа проблемы и было бы укреплено трансатлантическое единство».

«На данном этапе, имеющем решающее значение, будет ошибкой отказываться от сделки по атому и снимать ограничения, наложенные на Иран, — заключил Джонсон. — Уверен в одном, любая альтернатива является худшим вариантом. Разумнее было бы укрепить оковы, а не ломать их».

О сделке

СВПД — договоренности, достигнутые с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция) и Германией в июле 2015 года и вступившие в стадию реализации в январе 2016 года. В ответ на отмену санкций, введенных ранее СБ ООН, США и Евросоюзом, Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.