Эрдоган назвал сроки турецкой операции в Сирии
Турция останется в сирийском Африне до тех пор, пока там не будет безопасно. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hürriyet Daily News.
Турция останется в сирийском Африне до тех пор, пока там не будет безопасно. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hürriyet Daily News.
Он добавил, что следующие на очереди Идлиб, Манбидж и
«Нам нужно было начать ее раньше. Если бы мы это сделали, то [турецкая провинция] Килис не подвергалась бы атакам так много раз, — пояснил он.
Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Войскам помогают боевики «Сирийской свободной армии» — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны. Анкара относит к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG).