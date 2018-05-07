Эрдоган назвал сроки турецкой операции в Сирии

Источник: Reuters

Он добавил, что следующие на очереди Идлиб, Манбидж и Телль-Рифъат. По словам президента Турции, операция «Оливковая ветвь» началась довольно поздно.

«Нам нужно было начать ее раньше. Если бы мы это сделали, то [турецкая провинция] Килис не подвергалась бы атакам так много раз, — пояснил он.