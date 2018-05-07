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08:49 (мск), источник: VLADNEWS

Глава Приморья примет участие в церемонии инаугурации президента России

Торжественная процедура пройдет 7 мая.

Источник: VLADNEWS

В понедельник, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоится инаугурация президента России. В торжественной церемонии примет участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Накануне Владимир Путин провел встречу с членами правительства РФ, поблагодарив премьер-министра и его заместителей за совместную работу, за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией.

Владимир Путин отметил, что все эти годы Россия развивалась и наращивала свои возможности.

Напомним, по итогам выборов 18 марта Владимир Путин набрал 76,69% голосов.

По мнению врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, приморцы доверяют нынешнему президенту, об этом свидетельствует их выбор.

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