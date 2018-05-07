Глава Приморья примет участие в церемонии инаугурации президента России
Торжественная процедура пройдет 7 мая.
Торжественная процедура пройдет 7 мая.
В понедельник, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоится инаугурация президента России. В торжественной церемонии примет участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
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Владимир Путин отметил, что все эти годы Россия развивалась и наращивала свои возможности.
По мнению врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, приморцы доверяют нынешнему президенту, об этом свидетельствует их выбор.