Глава Приморья примет участие в церемонии инаугурации президента России...

Источник: VLADNEWS

В понедельник, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоится инаугурация президента России. В торжественной церемонии примет участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Накануне Владимир Путин провел встречу с членами правительства РФ, поблагодарив премьер-министра и его заместителей за совместную работу, за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией.

Владимир Путин отметил, что все эти годы Россия развивалась и наращивала свои возможности.

Напомним, по итогам выборов 18 марта Владимир Путин набрал 76,69% голосов.