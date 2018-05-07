Два коммуниста будут бороться за кресло губернатора Приморья

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Два кандидата от КПРФ будут бороться за кресло губернатора Приморского края на предстоящих выборах в сентябре 2018 года. Как рассказал корреспонденту РИА VladNews депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко, он будет бороться на внутрипартийных выборах с другим депутатом краевого парламента Артёмом Самсоновым. В конце июня на конференции краевых коммунистов выиграет один кандидат.

«Я выиграю», — сразу заявил Андрей Ищенко и рассказал о том, что главное для него и его партии.

По его словам, для коммунистов важно достойно представить кандидата, партию и программу. Каждый из них знает, как должен жить каждый приморец. «Красные» уже готовы работать на улучшение социально-экономической ситуации в крае. Также в случае победы на выборах в сентябре, в крае будет выбран иной подход к формированию бюджета.

«Мы идём на выборы, чтобы победить! Когда выберут претендента, мы начнём формировать предвыборную кампанию, в неё будет включены, по принципу выборов президента, 20 шагов развития Приморского края. И самым важным для нас будет остановить отток населения», — рассказал Андрей Ищенко.

Также претендент отметил, что люди, которые не ходят голосовать, тянут край на дно, как якорь. Для честных выборов нужно, чтобы явка составила минимум 50% населения.

«Те, кто ходит на выборы, решают судьбу края», — добавил Ищенко.

Как ранее сообщало РИА VladNews, «Единая Россия» уже выдвинула четырёх кандидатов. Также 19 марта 2018 года о своём участии в выборах заявил Андрей Тарасенко. Согласно кремлёвскому рейтингу, у Тарасенко есть все шансы остаться в кресле губернатора.