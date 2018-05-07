Два коммуниста будут бороться за кресло губернатора Приморья
Претенденты точно знают, как нужно жить приморцам.
Претенденты точно знают, как нужно жить приморцам.
Два кандидата от КПРФ будут бороться за кресло губернатора Приморского края на предстоящих выборах в сентябре 2018 года. Как рассказал корреспонденту РИА VladNews депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко, он будет бороться на внутрипартийных выборах с другим депутатом краевого парламента Артёмом Самсоновым. В конце июня на конференции краевых коммунистов выиграет один кандидат.
«Я выиграю», — сразу заявил Андрей Ищенко и рассказал о том, что главное для него и его партии.
«Мы идём на выборы, чтобы победить! Когда выберут претендента, мы начнём формировать предвыборную кампанию, в неё будет включены, по принципу выборов президента, 20 шагов развития Приморского края. И самым важным для нас будет остановить отток населения», — рассказал Андрей Ищенко.
Также претендент отметил, что люди, которые не ходят голосовать, тянут край на дно, как якорь. Для честных выборов нужно, чтобы явка составила минимум 50% населения.
«Те, кто ходит на выборы, решают судьбу края», — добавил Ищенко.
Напомним, отставка бывшего губернатора Приморья Владимира Миклушевского произошла 4 октября 2017 года. На следующий день, 5 октября, главой государства врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко.