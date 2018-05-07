Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже
Михаил Шуфутинский похудел на 30 кг
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Михаил Шуфутинский похудел на 30 кг
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
11:52 (мск), источник: VLADNEWS

Два коммуниста будут бороться за кресло губернатора Приморья

Претенденты точно знают, как нужно жить приморцам.

Источник: Reuters

Два кандидата от КПРФ будут бороться за кресло губернатора Приморского края на предстоящих выборах в сентябре 2018 года. Как рассказал корреспонденту РИА VladNews депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко, он будет бороться на внутрипартийных выборах с другим депутатом краевого парламента Артёмом Самсоновым. В конце июня на конференции краевых коммунистов выиграет один кандидат.

«Я выиграю», — сразу заявил Андрей Ищенко и рассказал о том, что главное для него и его партии.

По его словам, для коммунистов важно достойно представить кандидата, партию и программу. Каждый из них знает, как должен жить каждый приморец. «Красные» уже готовы работать на улучшение социально-экономической ситуации в крае. Также в случае победы на выборах в сентябре, в крае будет выбран иной подход к формированию бюджета.

«Мы идём на выборы, чтобы победить! Когда выберут претендента, мы начнём формировать предвыборную кампанию, в неё будет включены, по принципу выборов президента, 20 шагов развития Приморского края. И самым важным для нас будет остановить отток населения», — рассказал Андрей Ищенко.

Также претендент отметил, что люди, которые не ходят голосовать, тянут край на дно, как якорь. Для честных выборов нужно, чтобы явка составила минимум 50% населения.

«Те, кто ходит на выборы, решают судьбу края», — добавил Ищенко.

Как ранее сообщало РИА VladNews, «Единая Россия» уже выдвинула четырёх кандидатов. Также 19 марта 2018 года о своём участии в выборах заявил Андрей Тарасенко. Согласно кремлёвскому рейтингу, у Тарасенко есть все шансы остаться в кресле губернатора.

Напомним, отставка бывшего губернатора Приморья Владимира Миклушевского произошла 4 октября 2017 года. На следующий день, 5 октября, главой государства врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко.

Все новости региона
 Дождь и туман накроют Приморье во вторник ...
Владимир Пресняков пожелал приморцам «всего» ...
Инаугурация Владимира Путина. Прямая трансляция
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Последние «Мстители» собрали рекордную кассу в эти выходные
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире На дорогах никогда не знаешь, что может стать причиной аварии. Наша сегодняшняя подборка наглядно это доказывает
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь