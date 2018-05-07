Суд решит судьбу свердловских депутатов в конце мая

Прокурорская проверка показала, что народные избранники скрывали сведения о дорогостоящем имуществе, а один из парламентариев не указал 40-миллионный доход супруги. Кроме того, выяснилось, что помощниками некоторых депутатов были жены, которые в рабочее время отдыхали за границей, а зарплата у них была в разы больше других помощников с аналогичными обязанностями.