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10:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Суд решит судьбу свердловских депутатов в конце мая

Могут выгнать из ЗакСо.

Источник: УралИнформБюро

21 мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассмотрит иск прокуратуры о лишении свердловских депутатов полномочий из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Заседание начнется в 11 часов, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Свердловского облсуда.

Следует напомнить, что в список «проштрафившихся» среди прочих попали эсер Армен Карапетян, председатель регионального отделения «Справедливой России» Андрей Жуковский и глава фракции КПРФ Александр Ивачев.

Прокурорская проверка показала, что народные избранники скрывали сведения о дорогостоящем имуществе, а один из парламентариев не указал 40-миллионный доход супруги. Кроме того, выяснилось, что помощниками некоторых депутатов были жены, которые в рабочее время отдыхали за границей, а зарплата у них была в разы больше других помощников с аналогичными обязанностями.

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