Суд решит судьбу свердловских депутатов в конце мая
Могут выгнать из ЗакСо.
Могут выгнать из ЗакСо.
21 мая
Следует напомнить, что в список «проштрафившихся» среди прочих попали эсер Армен Карапетян, председатель регионального отделения «Справедливой России» Андрей Жуковский и глава фракции КПРФ Александр Ивачев.
Прокурорская проверка показала, что народные избранники скрывали сведения о дорогостоящем имуществе, а один из парламентариев не указал 40-миллионный доход супруги. Кроме того, выяснилось, что помощниками некоторых депутатов были жены, которые в рабочее время отдыхали за границей, а зарплата у них была в разы больше других помощников с аналогичными обязанностями.