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11:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область попала в число регионов с высокой устойчивостью

Эксперты фонда «Петербургская политика» оценили обстановку в субъектах РФ в апреле-2018.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область попала в список регионов с высокой устойчивостью согласно рейтингу фонда «Петербургская политика» по итогам апреля-2018. Рейтинг опубликовали в понедельник, 7 мая. Аналитики оценили устойчивость региона на 7,2 балла из 10 возможных (в марте-2018 — 7,1 балла).

В число позитивных событий региона в апреле 2018 года вошли:

подтверждение планов ПАО «ОАК»: в 2018 году направить более 4,5 млрд рублей на техническое перевооружение Воронежского авиазавода;.

намерение Минобороны РФ закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В;.

подписание соглашений о намерениях с потенциальными резидентами создаваемой территории опережающего социально-экономического развития «Павловск»;.

подписание соглашения о создании российско-китайского предприятия на базе ЗАО «Орбита»;.

открытие отеля «Марриотт».

Эксперты отметили в числе негативных событий задержание замдекана юрфака ВГУ по подозрению в служебном подлоге, арест преподавателя того же факультета — Владимира Артамонова — по подозрению в получении взятки в 400 тыс. рублей, а также уход с поста главы администрации Поворинского района Юрия Волошина.

В число прочих заметных событий попали избрание депутатами на пост мэра Вадима Кстенина и заявление Александра Гусева о намерении баллотироваться на пост губернатора региона.

Регионами с максимальной устойчивостью по итогам апреля-2018 стали республика Мордовия, Адыгея и Белгородская область. Последние места рейтинга заняли республика Карачаево-Черкесия, Челябинская область и Краснодарский край.

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