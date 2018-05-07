Воронежская область попала в число регионов с высокой устойчивостью
Эксперты фонда «Петербургская политика» оценили обстановку в субъектах РФ в апреле-2018.
Эксперты фонда «Петербургская политика» оценили обстановку в субъектах РФ в апреле-2018.
Воронежская область попала в список регионов с высокой устойчивостью согласно рейтингу фонда «Петербургская политика» по итогам апреля-2018. Рейтинг опубликовали в понедельник, 7 мая. Аналитики оценили устойчивость региона на 7,2 балла из 10 возможных (в марте-2018 — 7,1 балла).
В число позитивных событий региона в апреле 2018 года вошли:
подтверждение планов ПАО «ОАК»: в 2018 году направить более 4,5 млрд рублей на техническое перевооружение Воронежского авиазавода;.
намерение Минобороны РФ закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В;.
подписание соглашений о намерениях с потенциальными резидентами создаваемой территории опережающего
подписание соглашения о создании
открытие отеля «Марриотт».
Эксперты отметили в числе негативных событий задержание замдекана юрфака ВГУ по подозрению в служебном подлоге, арест преподавателя того же факультета — Владимира Артамонова — по подозрению в получении взятки в 400 тыс. рублей, а также уход с поста главы администрации Поворинского района Юрия Волошина.
В число прочих заметных событий попали избрание депутатами на пост мэра Вадима Кстенина и заявление Александра Гусева о намерении баллотироваться на пост губернатора региона.
Регионами с максимальной устойчивостью по итогам апреля-2018 стали республика Мордовия, Адыгея и Белгородская область. Последние места рейтинга заняли республика