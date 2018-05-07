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11:52 (мск), источник: РИА Новости

Инаугурация Владимира Путина. Прямая трансляция

Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступает в должность главы государства. Церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

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В 2018 году он выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

По сложившейся традиции церемония проходит в парадной резиденции главы государства — Большом Кремлевском дворце.

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