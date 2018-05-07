Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Новорожденный принц Луи уже донашивает вещи за братом и сестрой
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
7 модных образов с короткими топами
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Канада – Россия – 10:7. Фавориты ЧМ разгромили аутсайдеров
Командир самолета РФ умер по пути в Египет
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Серьги за 35 миллионов: невестка Гуцериева удивила Сеть - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Кети Топурия снялась топлес
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
15:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже назначат нового члена избирательной комиссии Центрального района

Стартовал прием документов.

Источник: РИА "Воронеж"

Избирательная комиссия Воронежской области начала прием предложений по кандидатурам на место члена Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Центрального района с правом решающего голоса. Полномочия одного из членов комиссии прекратились. Прием документов, необходимых для внесения предложений, проходит с 5 мая по 14 мая.

Перечень и образцы документов можно получить в Избирательной комиссии Воронежской области, ТИК Центрального района Воронежа или в разделе «Политические партии» официального сайта областной Избирательной комиссии. Документы принимаются по адресу: Воронеж, площадь Ленина, 1, кабинеты № 109, 112 с понедельника по пятницу включительно. С понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон: 277 55 41.

Все новости региона
В Воронеже запустили колесо обозрения
Путин предложил кандидатуру Медведева на должность премьера
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Репортаж из соцсетей: кто делал селфи на инаугурации президента
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Белоруссии: последняя «прогулка» Воробьева Сборная России, начавшая чемпионат мира с двух убедительных побед над аутсайдерами, встретится с еще одной не самой сильной сборной — командой Белоруссии
Авто
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео) Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь