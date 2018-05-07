В Воронеже назначат нового члена избирательной комиссии Центрального района
Стартовал прием документов.
Стартовал прием документов.
Избирательная комиссия Воронежской области начала прием предложений по кандидатурам на место члена Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Центрального района с правом решающего голоса. Полномочия одного из членов комиссии прекратились. Прием документов, необходимых для внесения предложений, проходит с 5 мая по 14 мая.
Перечень и образцы документов можно получить в Избирательной комиссии Воронежской области, ТИК Центрального района Воронежа или в разделе «Политические партии» официального сайта областной Избирательной комиссии. Документы принимаются по адресу: Воронеж, площадь Ленина, 1, кабинеты № 109, 112 с понедельника по пятницу включительно. С понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон: 277 55 41.