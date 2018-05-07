В Воронеже назначат нового члена избирательной комиссии Центрального района

Избирательная комиссия Воронежской области начала прием предложений по кандидатурам на место члена Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Центрального района с правом решающего голоса. Полномочия одного из членов комиссии прекратились. Прием документов, необходимых для внесения предложений, проходит с 5 мая по 14 мая.

Перечень и образцы документов можно получить в Избирательной комиссии Воронежской области, ТИК Центрального района Воронежа или в разделе «Политические партии» официального сайта областной Избирательной комиссии. Документы принимаются по адресу: Воронеж, площадь Ленина, 1, кабинеты № 109, 112 с понедельника по пятницу включительно. С понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон: 277 55 41.