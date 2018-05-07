Владимир Путин пошел на четвертый

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Седьмая в истории России и четвертая для Владимира Путина церемония инаугурации — торжественного вступления в должность президента РФ — прошла в Кремле. Во время своей речи господин Путин вновь призвал россиян сплотиться для достижения общих целей, объявил, что безопасность страны обеспечена, и подчеркнул, что «красота и сила» России в ее самобытности.

К полудню, когда по традиции начинается церемония, Владимир Путин перешел в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца из своего рабочего кабинета. В течение пяти минут зрители прямой трансляции могли наблюдать, как господин Путин молча шел по залам Кремля, рассматривая картины, развешанные в коридорах, а затем проехал по площадям на автомобиле отечественного производства. Во время прошлой инаугурации Владимир Путин возвращался на работу в Кремль из Белого дома и приезжал на инаугурацию по Кремлевской набережной и Васильевскому спуску — тогда зрителям транслировали проезд по пустынным улицам центра Москвы.

Положа руку на особый экземпляр Конституции, Владимир Путин произнес присягу в присутствии сенаторов, депутатов, судей Конституционного суда и 3,5 тыс. специальных гостей.

По традиции господин Путин поблагодарил проголосовавших за него россиян.

В этой поддержке — вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше. Такая поддержка важна и для отстаивания наших позиций на международной арене, и для решительных действий ради глубоких позитивных перемен внутри страны. Владимир Путин президент России

В 2000 году президент Владимир Путин объявил, что Россия становится демократическим государством, однако отметил, что построение демократии не закончено, это «длинный и сложный путь к свободному обществу». В 2004 году прозвучали слова о победе над международным терроризмом и избавлении страны «от реальной угрозы распада». В 2012 году господин Путин говорил, что «мир увидел возрожденную Россию».

Инаугурационная речь 2018 года была больше, чем в прошлые годы, посвящена международной повестке.

Владимир Путин заверил, что «безопасность страны обеспечена». «Путь вперед не бывает простым, это всегда сложный поиск. История не прощает только одного: безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности. Особенно сегодня — в переломное время, эпоху бурных изменений во всем мире», — заявил президент, добавив, что страна «готова к диалогу» и наращиванию деловых, гуманитарных, культурных и научных связей.

Меняясь вместе с миром, нельзя отрываться от собственных корней. Вся красота и вся сила — в нашей самобытности. Времени на раскачку нет. Но мы помним, что Россия сталкивалась со множеством смут, но всегда возрождалась, как птица феникс. Владимир Путин ​​​​​​​ президент России

Как и во время своего обращения к народу после победы на выборах, господин Путин заострил внимание на том, что России предстоит «напряженная работа», которая «потребует участия всего российского общества». Он резюмировал, что стране «нужны прорывы во всех сферах».

«Для этого нужна свобода в обществе, которое отторгает дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину», — сказал Владимир Путин.

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После завершения церемонии на Соборной площади перед Большим Кремлевским дворцом главе государства представили личный состав президентского полка. Ранее президент производил смотр один — сейчас вместе с гостями инаугурации на Соборной площади парад смотрели еще 1,5 тыс. волонтеров президентских штабов и его доверенных лиц. Затем президент отправился на богослужение в Благовещенский собор Кремля, которое совершит патриарх Кирилл.

Сразу после инаугурации Владимир Путин должен издать указ о назначении и. о. премьер-министра, ожидается, однако, что кандидатура нового главы правительства будет внесена в Госдуму сегодня же. С формированием нового правительства от Владимира Путина ожидают и новых «майских указов» — прошлые были подписаны в мае 2012 года.

Екатерина Гробман

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