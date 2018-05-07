Ещё один высокопоставленный воронежский чиновник лишился работы
Без руководителя осталось
Без руководителя осталось
Геннадия Боева уволили с должности
Геннадий Боев работал в мэрии с июня 2006 года — начальником отдела контроля градостроительной деятельности, заместителем руководителя контрольного управления, замруководителя и руководителем
«Вести-Воронеж» уточняют информацию о причинах увольнения Геннадия Боева.
Кстати, в апреле 2018 года чиновником заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что Боев при поступлении на службу являлся гендиректором ООО «Народная лотерея — Воронеж» и учредителем ООО «Воронежский центр предпринимательства и охраны труда». Но при трудоустройстве эту информацию скрыл. Тогда на этот факт указали ещё врио главы администрации Вадиму Кстенину и пригрозили увольнением нарушителя.