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15:12 (мск), источник: Sputnik.by

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Минске вопреки запрету Мингорисполкома

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Акция «Бессмертный полк» пройдет в столице 9 мая, несмотря на запрет Мингорисполкома, сообщил организатор акции в Минске, депутат Палаты представителей Беларуси 1-го созыва Валерий Драко в пресс-центре Sputnik в понедельник.

Источник: Sputnik.by

«Мы обратились с заявлением в Мингорисполком. К величайшему сожалению, в шествии колонны “Бессмертного полка” было отказано», — сказал он.

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Тем не менее, организаторы намерены провести акцию «Бессмертный полк», невзирая на запрет.

«В интернете есть мое официальное сообщение о том, что акция состоится. Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы», — заявил Валерий Драко.

К участию в акции белорусов призвал и председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь Андрей Геращенко.

«Хочу призвать людей выйти с портретами. Шествие будет легализовано количеством людей», — высказался он.

По словам экспертов, в этом году акция также нашла отражение в Бресте и Витебске: традиционно участники соберутся в Брестской крепости; на витебских улицах не станут формировать отдельную колонну, однако примут участие в общем шествии с элементами «Бессмертного полка».

В прошлом году акция собрала тысячи человек: по словам Валерия Драко, люди шли из трех точек, в сумме количество участников в Минске превысило две тысячи человек.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в День Победы во многих странах. Люди выйдут на улицы городов с портретами своих родных, которые принимали участие в боевых действиях на фронтах или работали в тылу во время Великой Отечественной войны.

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