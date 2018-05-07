Акция «Бессмертный полк» пройдет в Минске вопреки запрету Мингорисполкома

Источник: Sputnik.by

«Мы обратились с заявлением в Мингорисполком. К величайшему сожалению, в шествии колонны “Бессмертного полка” было отказано», — сказал он.

Читайте также Салют в Минске можно будет увидеть на пяти площадках

Тем не менее, организаторы намерены провести акцию «Бессмертный полк», невзирая на запрет.

«В интернете есть мое официальное сообщение о том, что акция состоится. Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы», — заявил Валерий Драко.

К участию в акции белорусов призвал и председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь Андрей Геращенко.

«Хочу призвать людей выйти с портретами. Шествие будет легализовано количеством людей», — высказался он.

По словам экспертов, в этом году акция также нашла отражение в Бресте и Витебске: традиционно участники соберутся в Брестской крепости; на витебских улицах не станут формировать отдельную колонну, однако примут участие в общем шествии с элементами «Бессмертного полка».

В прошлом году акция собрала тысячи человек: по словам Валерия Драко, люди шли из трех точек, в сумме количество участников в Минске превысило две тысячи человек.