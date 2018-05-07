Андрей Травников принял участие в церемонии вступления Владимира Путина в должность

До начала церемонии руководитель области дал короткое интервью для канала «Вести 24». Отвечая на вопросы корреспондента, Андрей Травников отметил: «Переполняют чувства сплочения и единения. Сплочения перед теми угрозами и давлением на нашу страну, которые мы ощущаем, единения для выполнения задач и достижения целей, которые обозначил Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Чувство уверенности и готовности к выполнению задач. Уверенности от того, что вместе с нами миллионы россиян, поддержавших Президента на выборах 18 марта».