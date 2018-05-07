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15:24 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников принял участие в церемонии вступления Владимира Путина в должность

Церемония вступления Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации состоялась 7 мая в Москве. Среди приглашенных на церемонию в Кремль — глава Новосибирской области Андрей Травников.

Источник: AP 2018

До начала церемонии руководитель области дал короткое интервью для канала «Вести 24». Отвечая на вопросы корреспондента, Андрей Травников отметил: «Переполняют чувства сплочения и единения. Сплочения перед теми угрозами и давлением на нашу страну, которые мы ощущаем, единения для выполнения задач и достижения целей, которые обозначил Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Чувство уверенности и готовности к выполнению задач. Уверенности от того, что вместе с нами миллионы россиян, поддержавших Президента на выборах 18 марта».

Глава Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что готов к выполнению задач, поставленных ему Владимиром Путиным перед назначением временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.

«Президент тогда сказал — нужно сделать так, чтобы жители Новосибирской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни. Я намерен это сделать и оправдать надежды и ожидания жителей нашего замечательного региона», — отметил глава региона Андрей Травников.

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