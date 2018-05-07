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17:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Глава Воронежской области принял участие в инаугурации президента России

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев принял участие в торжественной церемонии инаугурации Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

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Тожественная церемония вступления в должность президента России состоялась в Андреевском зале Кремлевского дворца в понедельник, 7 мая. Владимир Путин принес присягу при присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда России. Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента России. В своей речи Владимир Путин отметил, что долгом и смыслом жизни считает сделать все для настоящего и будущего России.

— В эти минуты, вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией — страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле — вечный пример преданности Отчизне, — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин поблагодарил граждан России «за сплоченность и веру в том, что мы можем многое изменить к лучшему», а также за поддержку, оказанную на выборах.

— Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на них, чтобы последовательно наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще явно недостаточно, — отметил президент.

По словам Владимира Путина, задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые необходимо принять, являются историческими. И именно они и определят судьбу Отечества на десятилетия вперед.

— Путь вперед не бывает простым, это всегда сложный поиск. Но история не прощает только одного: безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности, особенно сегодня, в переломное время, в переломную эпоху, в эпоху бурных изменений во всем мире, — заявил президент.

В конце своей речи Владимир Путин подчеркнул, что убежден в прорыве и успехе.

Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. В голосовании приняли участие 73 578 992 граждан РФ. Большинство россиян отдали свой голос за Владимира Путина ­- 78,88%.

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