Воронежского экс-губернатора прочат в вице-премьеры по сельскому хозяйству РФ
Кандидатуру Алексея Гордеева собирается предложить президенту Дмитрий Медведев.
Кандидатуру Алексея Гордеева собирается предложить президенту Дмитрий Медведев.
На своей странице в Фейсбуке депутат Госдумы Евгений Ревенко сообщил, что Дмитрий Медведев собирается предложить президенту новый состав кабинета министров РФ. Как рассказал народный избранник, полномочный представитель президента в ЦФО, бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев может занять кресло
Впрочем, насколько оно будет прежним — большой вопрос. Поскольку должность