Воронежского экс-губернатора прочат в вице-премьеры по сельскому хозяйству РФ

На своей странице в Фейсбуке депутат Госдумы Евгений Ревенко сообщил, что Дмитрий Медведев собирается предложить президенту новый состав кабинета министров РФ. Как рассказал народный избранник, полномочный представитель президента в ЦФО, бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев может занять кресло вице-премьера по агро-промышленному комплексу. Стоит отметить, что Алексей Гордеев пришел руководить нашим регионом в марте 2009 года с должности министра сельского хозяйства. И через 9 лет снова возвращается в прежнее кресло.