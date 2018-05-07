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18:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежского экс-губернатора прочат в вице-премьеры по сельскому хозяйству РФ

Кандидатуру Алексея Гордеева собирается предложить президенту Дмитрий Медведев.

Источник: Комсомольская правда

На своей странице в Фейсбуке депутат Госдумы Евгений Ревенко сообщил, что Дмитрий Медведев собирается предложить президенту новый состав кабинета министров РФ. Как рассказал народный избранник, полномочный представитель президента в ЦФО, бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев может занять кресло вице-премьера по агро-промышленному комплексу. Стоит отметить, что Алексей Гордеев пришел руководить нашим регионом в марте 2009 года с должности министра сельского хозяйства. И через 9 лет снова возвращается в прежнее кресло.

Впрочем, насколько оно будет прежним — большой вопрос. Поскольку должность вице-премьера по АПК — новая. И до утверждения нового состава кабинета министров обязанности главы минсельхоза на данный момент возглавляет Александр Ткачев.

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