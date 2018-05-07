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19:32 (мск), источник: ИА REGNUM

«Сторонники Навального на Тверской открыто провоцировали полицию»

«Кто-то даже бросал в полицейских бутылки или камни».

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мая 2018, 18:10 — REGNUM. Государственной думе пора рассмотреть законы, ужесточающие ответственность за несанкционированные митинги, считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

Политолог, что практически все, что было связано с проведением акции сторонников Фонда борьбы с коррупцией в субботу, пятого мая, являлось провокациями.

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«Провокацией было уже то, что пятого мая акция сторонников Алексея Навального была запланирована именно перед инаугурацией Владимира Путина. В том, что сторонники Навального вышли на несогласованное место — им предлагалось привычное для них хорошее место на проспекте Сахарова, но они пошли на Пушкинскую площадь. Понятно, почему это делалось — на Сахарова было бы очевидно, что сторонников Навального пришло около полутора тысяч человек, и это смотрелось бы очень несолидно. А на Пушкинской площади можно было смешаться с гостями столицы, и создается впечатление, что людей много. Соответственно, выкрики, и намеренное сопротивление. Кто-то даже бросал в полицейских бутылки или камни. Таким образом, участники акции всеми силами старались создать картинку каких-то беспорядков в Москве, что, конечно, крайне смешно», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«На митинг в поддержку Telegram выходило гораздо больше людей, и все прошло гораздо более организовано. А тут несколько сотен людей устроили, якобы, какой-то шум. И все это делалось исключительно для того, чтобы создать условия для провокации и видимость беспорядков. По хорошему, конечно, люди должны нести ответственность за все эти действия ", — продолжил Олег Матвейчев.

По его мнению, Государственной думе пора пересмотреть законы, связанные с проведением несанкционированных митингов.

«Неоднократно уже говорилось о том, что Государственной думе следует принять законы ужесточающие ответственность за несанкционированные митинги. Во всех странах Европы штрафы и наказания за подобные действия в несколько раз жестче, чем у нас. И разгоны подобных акций осуществляются гораздо более серьезными способами ‑ и с газом, и с водометами. У нас ничего подобного нет, и, пользуясь этой по сути дела безнаказанностью, Алексей Навальный подставляет своих людей», — отметил эксперт.

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«Он сам, как обычно, останется в стороне, выйдет сухим из воды, а страдают люди, которые непосредственно оказывали сопротивление или нападали на полицию. Это очередная подстава, и это взятая из учебников политтехнологии история о том, что нужно побольше жертв, нужно демонстрировать жертвы кровавого режима. Поэтому он «бросает людей под танки», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе блогера Алексея Навального акции протеста 5 мая прошли в 94 городах России. Вне зависимости от того, согласованным или несанкционированным являлись митинг или шествие, количество людей, принявших в них участие, по данным региональных правоохранительных органов, в абсолютном большинстве городов оказалось в разы меньше заявленного организаторами.

В Москве 5 мая, по данным правоохранительных органов, участие в несанкционированном митинге на Тверской приняли около полутора тысяч человек. При том, что были заявлены 15 тысяч.

Участники акции вышли на Тверскую, и смешались с толпой гуляющих горожан и гостей города. Некоторые из участников, по свидетельствам очевидцев, опубликованным в СМИ и социальных сетях, открыто провоцировали сотрудников правоохранительных органов и казаков, что привело к конфликтным ситуациям и последующим задержанием участников акции.

В течение суток, по сообщению Совета по правам человека при президенте ФР, большинство из них были отпущены.

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