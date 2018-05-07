Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Новорожденный принц Луи уже донашивает вещи за братом и сестрой
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Подсунули вольфрам: в Рунете дали совет Турции взявшей золото США
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: невестка миллиардера Гуцериева надела серьги за 35 миллионов
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Не узнать: Кэти Перри стала брюнеткой
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Историческая встреча лидеров двух Корей
23:21 (мск), источник: Sputnik

Эксперт рассказал, зачем Мирзиёев поедет в США

Президент Узбекистана едет в США, чтобы договориться об инвестициях, решении вопросов безопасности в центральноазиатском регионе и об экономическом сотрудничестве между странами.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент Узбекистана, который в ближайшее время отправится в США с официальным визитом, будет обсуждать широкий круг вопросов с американской администрацией, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев.

Читайте также
Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте Реджепа Эрдогана

«США — это инвестиции, сотрудничество в решении региональных проблем. Поэтому партнерство с США для Узбекистана, который хочет добиться решения вопросов региональной безопасности, развития стран региона, обеспечения возможностей для роста и экономического развития, очень важно. Президент едет в США получить ответы и договариваться по всем этим направлениям», — рассказал он.

По его словам, сегодня внешняя политика Узбекистана, особенно в региональном разрезе, очень активна и нуждается в дальнейшем логическом продолжении.

«Недавно в Ташкенте состоялась очень серьезная конференция по Афганистану и одним из главных партнеров в ее проведении были США. Но теперь необходимо переходить на следующую ступень, решать эти вопросы дальше. Это и цели политического характера, и вопросы безопасности, экономики и инвестиций, они все будут обсуждаться. Думаю, там будут очень хорошие положительные решения. Стороны к этому готовы», — отметил он.

Напомним, что Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в декабре прошлого года пригласил Шавката Мирзиёева посетить США для совместного рассмотрения перспективных планов расширения двустороннего сотрудничества. В марте этого года Трамп в своем послании Мирзиёеву сообщил, что с «нетерпением» ждет встречи с президентом Узбекистана в ближайшее время.

Трамп и Мирзиёев впервые встретились в мае 2017 года в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде, а также в сентябре этого же года в Нью-Йорке. Эти встречи способствовали заметной активизации взаимодействия в области политики и безопасности, торговли, инвестиций, финансов, технологического и культурно-гуманитарного обмена.

Мирзиёев в начале апреля утвердил приоритетные направления развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с
основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу.

В соответствии с документом, узбекская сторона намерена развивать сотрудничество с
США в военно-технической сфере, активизировать диалог по линии науки и техники, а также в вопросах модернизации экономики. В частности, будет продолжена работа по заключению двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и соглашения об избежании двойного налогообложения.

Все новости региона
 Эксперт рассказал, зачем Мирзиёев поедет в США
Сафаров: даже сторонясь всего советского, Узбекистан хранит память о войне
Путин подписал «майский» указ о целях развития РФ до 2024 года
Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента
За Медведева проголосуют лишь две из четырех фракций в Госдуме
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Россия одержала третью подряд победу на чемпионате мира
Биткоин подешевел на фоне комментариев Уоррена Баффета
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Трус играет в хоккей: Россия продолжает разрывать аутсайдеров Сборная России обыграла Белоруссию в третьем матче чемпионата мира
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
В Венесуэле открыли отель, в котором принимают только криптовалюту
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь