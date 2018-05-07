Эксперт рассказал, зачем Мирзиёев поедет в США

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент Узбекистана, который в ближайшее время отправится в США с официальным визитом, будет обсуждать широкий круг вопросов с американской администрацией, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев.

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«США — это инвестиции, сотрудничество в решении региональных проблем. Поэтому партнерство с США для Узбекистана, который хочет добиться решения вопросов региональной безопасности, развития стран региона, обеспечения возможностей для роста и экономического развития, очень важно. Президент едет в США получить ответы и договариваться по всем этим направлениям», — рассказал он.

По его словам, сегодня внешняя политика Узбекистана, особенно в региональном разрезе, очень активна и нуждается в дальнейшем логическом продолжении.

«Недавно в Ташкенте состоялась очень серьезная конференция по Афганистану и одним из главных партнеров в ее проведении были США. Но теперь необходимо переходить на следующую ступень, решать эти вопросы дальше. Это и цели политического характера, и вопросы безопасности, экономики и инвестиций, они все будут обсуждаться. Думаю, там будут очень хорошие положительные решения. Стороны к этому готовы», — отметил он.

Напомним, что Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в декабре прошлого года пригласил Шавката Мирзиёева посетить США для совместного рассмотрения перспективных планов расширения двустороннего сотрудничества. В марте этого года Трамп в своем послании Мирзиёеву сообщил, что с «нетерпением» ждет встречи с президентом Узбекистана в ближайшее время.

Трамп и Мирзиёев впервые встретились в мае 2017 года в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде, а также в сентябре этого же года в Нью-Йорке. Эти встречи способствовали заметной активизации взаимодействия в области политики и безопасности, торговли, инвестиций, финансов, технологического и культурно-гуманитарного обмена.

Мирзиёев в начале апреля утвердил приоритетные направления развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с

основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу.