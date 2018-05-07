Митинг оппозиции проходит на площади Республики в Ереване

Источник: AFP 2018

В митинге принимают участие претендующий на пост премьера лидер оппозиции Никол Пашинян и американский певец армянского происхождения Серж Танкян, прибывший в Армению сегодня вечером.

На площади Республики, по оценке ТАСС, общее количество собравшихся превышает 10 тыс. человек, люди продолжают подходить. Площадь заполнена почти полностью. Обстановка в районе проведения митинга остается спокойной. Собравшимся продемонстрировали фрагмент концерта Танкяна.