Митинг оппозиции проходит на площади Республики в Ереване
ЕРЕВАН, 7 мая. /ТАСС/. Митинг оппозиции в преддверии голосования в Национальном собрании (парламенте) Армении по кандидатуре
ЕРЕВАН, 7 мая. /ТАСС/. Митинг оппозиции в преддверии голосования в Национальном собрании (парламенте) Армении по кандидатуре
В митинге принимают участие претендующий на пост премьера лидер оппозиции Никол Пашинян и американский певец армянского происхождения Серж Танкян, прибывший в Армению сегодня вечером.
На площади Республики, по оценке ТАСС, общее количество собравшихся превышает 10 тыс. человек, люди продолжают подходить. Площадь заполнена почти полностью. Обстановка в районе проведения митинга остается спокойной. Собравшимся продемонстрировали фрагмент концерта Танкяна.
Начало митинга, запланированное на 21:00 (20:00) мск перенесли