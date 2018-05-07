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21:21 (мск), источник: ТАСС

Митинг оппозиции проходит на площади Республики в Ереване

ЕРЕВАН, 7 мая. /ТАСС/. Митинг оппозиции в преддверии голосования в Национальном собрании (парламенте) Армении по кандидатуре премьер-министра проходит на площади Республики в Ереване. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: AFP 2018

В митинге принимают участие претендующий на пост премьера лидер оппозиции Никол Пашинян и американский певец армянского происхождения Серж Танкян, прибывший в Армению сегодня вечером.

На площади Республики, по оценке ТАСС, общее количество собравшихся превышает 10 тыс. человек, люди продолжают подходить. Площадь заполнена почти полностью. Обстановка в районе проведения митинга остается спокойной. Собравшимся продемонстрировали фрагмент концерта Танкяна.

Начало митинга, запланированное на 21:00 (20:00) мск перенесли из-за сложностей с движением из аэропорта, куда прибыл музыкант. Несколько тысяч человек, пришедшие встречать его, частично перекрыли движение по ведущей в Ереван дороге.

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