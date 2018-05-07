Организаторам «Бессмертного полка» не согласовали проведение шествия в Минске

Издание отмечает, что заявка была подана в Мингорисполком 25 апреля, а 7 мая организаторам пришел отказ. Власти объяснили, что 9 мая в стране будут проводиться другие акции.

«Может, заявку и подали поздно, но отказано не по этой причине. В ответе Мингорисполкома сказано, что существуют схожие акции: “Беларусь помнит”, “Они сражались за Родину”, когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Но суть ''Бессмертного полка'' в том, что люди несут портреты своих предков», — сказал Геращенко.