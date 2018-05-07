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21:48 (мск), источник: RNS

Организаторам «Бессмертного полка» не согласовали проведение шествия в Минске

Организаторам «Бессмертного полка» не согласовали проведение ежегодного шествия в Минске. Об этом Tut.by рассказал председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

Издание отмечает, что заявка была подана в Мингорисполком 25 апреля, а 7 мая организаторам пришел отказ. Власти объяснили, что 9 мая в стране будут проводиться другие акции.

«Может, заявку и подали поздно, но отказано не по этой причине. В ответе Мингорисполкома сказано, что существуют схожие акции: “Беларусь помнит”, “Они сражались за Родину”, когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Но суть ''Бессмертного полка'' в том, что люди несут портреты своих предков», — сказал Геращенко.

Он отметил, что, по его мнению, «Бессмертный полк» надо было «вписать» в общегородское шествие, и тогда «проблем бы не было». Геращенко также подчеркнул, что люди все равно выйдут 9 мая, но уже не организованной колонной.

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