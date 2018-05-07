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22:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

По ее словам, Трамп выразил надежду на нормализацию отношений между странами и «с нетерпением ждет этого».

Последний телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 20 марта. Звонок американского лидера вызвал большой интерес как в США, так и за их пределами. Так, администрация Трампа положила ему на стол записку с большой надписью «Не поздравлять», однако он не послушался и все-таки поздравил Путина с победой на президентских выборах.

Путин победил на выборах 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). 7 мая он принес клятву и приступил к исполнению своих обязанностей. Это четвертый срок Владимира Путина на посту президента, впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.

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