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22:20 (мск), источник: Интерфакс

Трамп объявит о решении по иранской ядерной программе во вторник

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп намерен огласить свое решение касательно соглашения по ядерной программе Ирана во вторник в 14:00 по местному времени (21:00 по Москве).

Источник: AP 2018

«Я объявлю мое решение по иранской сделке завтра из Белого дома в 14:00», — говорится в сообщении Трампа в твиттере.

Ранее Трамп неоднократно критиковал это соглашение, отмечая, что документ не охватывает ряд важных вопросов, в частности, проблему разработки Ираном баллистических ракет. Трамп также выразил сомнения в законности действий экс-госсекретаря Джима Керри во время работы над соглашением и пригрозил до 12 мая объявить о выходе из договора, если он не будут изменен.

В свою очередь ряд европейских союзников США предлагают сохранить в силе соглашение по атому, но параллельно работать над другим договором, касающимся иных спорных вопросов между Западом и Тегераном.

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