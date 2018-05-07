Трамп объявит о решении по иранской ядерной программе во вторник

«Я объявлю мое решение по иранской сделке завтра из Белого дома в 14:00», — говорится в сообщении Трампа в твиттере.
Ранее Трамп неоднократно критиковал это соглашение, отмечая, что документ не охватывает ряд важных вопросов, в частности, проблему разработки Ираном баллистических ракет. Трамп также выразил сомнения в законности действий экс-госсекретаря Джима Керри во время работы над соглашением и пригрозил до 12 мая объявить о выходе из договора, если он не будут изменен.
В свою очередь ряд европейских союзников США предлагают сохранить в силе соглашение по атому, но параллельно работать над другим договором, касающимся иных спорных вопросов между Западом и Тегераном.