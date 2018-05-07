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22:53 (мск), источник: Ведомости

За назначение Медведева премьером проголосуют лишь две из четырех фракций

Во вторник днем Госдума обсудит вопрос о даче согласия президенту на назначение председателя правительства.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник Владимир Путин, четвертый раз вступивший в должность президента, предложил оставить на этом посту лидера «Единой России» Дмитрия Медведева. В тот же день кандидат в премьеры в рамках консультаций с фракциями встретился с однопартийцами и с ЛДПР. На обеих встречах присутствовал председатель Думы Вячеслав Володин, который планирует побывать во вторник и на консультациях Медведева с КПРФ и «Справедливой Россией».

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Представить кандидатуру премьера по регламенту вправе и полпред президента, но собеседники в Думе утверждают, что там во вторник ждут самого Путина. Кандидат выступит со своей программой, ему зададут по два вопроса от фракции, после чего запланированы выступления лидеров фракций и голосование. Цели собрать определенное количество голосов на этот раз нет — в Думе абсолютное большинство единороссов и вопроса о голосах никто не поднимал, уверяет человек, близкий к администрации президента.

Единороссы уже решили консолидированно поддержать своего лидера. Названные Медведевым на встрече с однопартийцами кандидатуры в его заместители депутаты тоже одобрили. Во вторник единороссы могут спросить Медведева о будущем — например, о реализации послания президента, предполагает собеседник в Думе: «Спрашивать особо нечего, так как недавно все возможные вопросы задали на отчете правительства». Поддержит Медведева и ЛДПР, говорит ее член Михаил Дегтярев.

По его словам, вопросы на фракции задавали разные, но на пленарке, вероятно, прозвучат темы развития цифровой экономики и туризма, экологии и переработки отходов.

Критичнее всех пока настроены коммунисты: депутат Николай Коломейцев уже заявил, что фракция не будет голосовать за Медведева, а первый зампред Думы Иван Мельников пообещал, что вторничная встреча будет непростой. Собеседник, близкий к руководству КПРФ, считает, что интрига может быть только в том, станут ли коммунисты жестко голосовать против или просто воздержатся.

Голосовать за никто не будет, уверяет он: «Это политическое самоубийство». С вопросами кандидату коммунисты еще не определились, хотя, по словам Коломейцева, «они точно будут интересными».

«Справедливая Россия» в целом тоже будет против Медведева, заявил ее лидер Сергей Миронов после заседания фракции: «Есть нюанс: мы нескольким коллегам дали возможность свободного голосования, но подавляющее большинство солидарно будет голосовать против».

Собеседник во фракции объясняет, что исключение сделано для председателей комитетов (Геннадий Аксаков, Галина Хованская и Леонид Левин), которые работают в тесной связке с правительством. Кроме того, как рассказали в аппарате эсеров, фракция собирается поставить вопрос о незаконности совмещения постов премьера и лидера партии и внести соответствующий законопроект.

Среди других важных для эсеров вопросов — всероссийская реновация, пенсионная реформа и социальная справедливость.

Медведеву, возможно, и было бы комфортно, чтобы все голосовали за него, но такого политического требования скорее нет, считает политолог Михаил Виноградов: «Утверждение премьера само по себе важный символический шаг, чтобы его еще подкреплять каким-то выводом Медведева по легитимности на вице-президентский уровень. Тем более что для части депутатов такое голосование психологически малокомфортно. Да и в том, чтобы слишком усиливать Медведева, никто особо не заинтересован».

«Видно, что Медведев чувствует себя предельно уверенно, поэтому какие-то дополнительные внешние эффекты при утверждении ему сейчас особо и ни к чему. Цифры поддержки все равно будут вполне убедительными», — добавляет политолог Дмитрий Бадовский.

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