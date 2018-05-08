В Сирии потерпел катастрофу вертолет Ка-52 арсеньевской сборки

Источник: Вести Приморье

«При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли», — сказали в ведомстве. В министерстве уточнили, что поисково-спасательная группа доставила тела погибших летчиков на аэродром базирования. «По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность», — сказали в минобороны.

3 мая над Средиземным морем потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба летчика погибли. По данным Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы, огневого воздействия по самолету не было. Эта катастрофа стала первой в истории российской военной авиации потерей истребителя семейства Су-30.