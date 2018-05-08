В Сирии потерпел катастрофу вертолет Ка-52 арсеньевской сборки
Российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Сирии, оба летчика погибли. Об этом сообщили в понедельник журналистам в минобороны РФ.
Российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Сирии, оба летчика погибли. Об этом сообщили в понедельник журналистам в минобороны РФ.
«При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли», — сказали в ведомстве. В министерстве уточнили, что
3 мая над Средиземным морем потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба летчика погибли. По данным Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы, огневого воздействия по самолету не было. Эта катастрофа стала первой в истории российской военной авиации потерей истребителя семейства Су-30.
Двухместный боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника и является модернизированной версией Ка-50 «Черная акула». «Аллигатор» оснащен двумя газотурбинными двигателями мощностью 2 тыс. 400 лошадиных сил каждый. Вооружен пушкой 2А42−1 калибра 30 мм, способен нести до 2 тыс. 500 кг боевой нагрузки. Единственным местом сбрки Ка-52 является арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина. Всего произведено несколько десятков таких вертолетов.