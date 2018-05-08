Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Новорожденный принц Луи уже донашивает вещи за братом и сестрой
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: невестка миллиардера Гуцериева надела серьги за 35 миллионов
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Не узнать: Кэти Перри стала брюнеткой
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
01:21 (мск), источник: Интерфакс

В конгрессе США предложили вводить санкции против поставщиков ОПК РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Комитет палаты представителей по делам вооруженных сил конгресса США предлагает наделить американского президента полномочиями вводить санкции в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса.

Источник: AP 2018

Соответствующее предложение представлено в законопроекте о финансировании минобороны США и его политике на 2019 год, который размещен на сайте комитета.

«Данный раздел потребует введения санкций в отношении лиц, оказывающих определенную поддержку российской промышленности, с акцентом на цепочку снабжения российской оборонной промышленности, связанной с разработкой или производством ключевого военного оборудования и продвинутых образцов конвенциональных вооружений», — говорится в тексте проекта закона.

Согласно документу, раздел «также будет содержать расширенные санкции для правительств государств-спонсоров терроризма, которые получают такое оборудование из России».

Президент уполномочен не включать в список тех лиц, чья деятельность имеет значение для нацбезопасности США.

Кроме того, данный раздел законопроекта «внес бы поправки в раздел 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), и, таким образом, предоставил бы полномочия «приостанавливать введение санкций в соответствии с этим законом на 180-дневные периоды», если лица, закупающие оружие в РФ, продемонстрируют, что они «непосредственно поддерживают цели национальной безопасности США» и предпримут определенные шаги, включая «прекращение отношений в военной сфере или снижение зависимости от российского оборонного сектора».

Отмечается, что в течение 120 дней после даты вступления закона в силу президенту необходимо предоставить доклад конгрессу США с информацией о каналах поставок, используемых в рамках российских программ торговли оружием.

Ответ Госдумы: контрсанкции обретают реальные очертания
Во время загрузки произошла ошибка.
20 апреля© Ньюстюб
Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента
«Ъ»: в Сирии потерпел катастрофу «Аллигатор»
За Медведева проголосуют лишь две из четырех фракций в Госдуме
Во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Биткоин подешевел на фоне комментариев Уоррена Баффета
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шалунов и Барабанов готовы рвать чехов Выставляем оценки игрокам сборной России по итогам матча против белорусов
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь