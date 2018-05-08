В конгрессе США предложили вводить санкции против поставщиков ОПК РФ

Источник: AP 2018

Соответствующее предложение представлено в законопроекте о финансировании минобороны США и его политике на 2019 год, который размещен на сайте комитета.

«Данный раздел потребует введения санкций в отношении лиц, оказывающих определенную поддержку российской промышленности, с акцентом на цепочку снабжения российской оборонной промышленности, связанной с разработкой или производством ключевого военного оборудования и продвинутых образцов конвенциональных вооружений», — говорится в тексте проекта закона.

Согласно документу, раздел «также будет содержать расширенные санкции для правительств государств-спонсоров терроризма, которые получают такое оборудование из России».

Президент уполномочен не включать в список тех лиц, чья деятельность имеет значение для нацбезопасности США.

Кроме того, данный раздел законопроекта «внес бы поправки в раздел 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), и, таким образом, предоставил бы полномочия «приостанавливать введение санкций в соответствии с этим законом на 180-дневные периоды», если лица, закупающие оружие в РФ, продемонстрируют, что они «непосредственно поддерживают цели национальной безопасности США» и предпримут определенные шаги, включая «прекращение отношений в военной сфере или снижение зависимости от российского оборонного сектора».