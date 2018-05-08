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07:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Андрей Травников поздравил ветеранов с праздником Победы

В канун главного всенародного праздника страны — 9 Мая — глава региона Андрей Травников поздравил ветеранов с годовщиной Победы.

Источник: Вести - Новосибирск

За боевые заслуги, оборону Москвы, Сталинграда — медали у ветеранов едва умещаются на груди. В блеске наград — история страны, подарившей миру мирное будущее. Победители. 9 мая 1945-го они поставили точку в истории самого кровавого режима. В годы войны не фронт пугал, вспоминает Алексей Тихонович, — боялись быть бесполезными. В 1944 — мальчишка, он не должен был служить. Правдами и неправдами заполучил повестку.

Алексей Исаков, участник Великой Отечественной войны: «Мне не выразить даже, это такая радость была! Я прибежал к дедушке: «Деда, я возмужал!» А он: «О, окаянный, всё же добился!».

Нина Алексеевна тоже на фронт ушла добровольцем. Старший лейтенант медицинской службы — выносила раненых с поля боя, готовила к операциям. Скольких спасла — не счесть. Болью в сердце — память о тех, кому помочь не смогла.

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Нина Фоканова, участница Великой Отечественной войны: «Ты думаешь, что ты поможешь, ты всё сделаешь, но иногда наступает такая граница, что уже нет, дальше нельзя ничего сделать. Ты свое бессилие переживаешь».

Героям — ушедшим и живым — спасибо. Глава региона Андрей Травников выразил благодарность лично на торжественном приёме в санатории «Парус». Для ветеранов — специальный заезд. Участники войны, Герои Советского Союза, узники концлагерей, ветераны тыла, труда, правоохранительных органов. Дороже наград для них улыбки товарищей, внимание и возможность отпраздновать День Победы вместе.

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Спасибо огромное за то, что вы вернулись с Победой. Спасибо за то, что мы живём. И живём в стране, которая гордится своей историей. В великой стране. Именно в вашей Победе мы черпаем уверенность в будущем и уверенность в том, что такая страна как Россия не может быть побеждена».

К 9 Мая правительство региона подготовило и материальный подарок — выплаты по пять тысяч рублей, их получат больше двух тысяч ветеранов Новосибирской области.

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