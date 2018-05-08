Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе

Источник: AP 2018

Отвечая на вопрос, сколько сейчас российских солдат находятся на востоке Украины, Порошенко отметил: «Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. — регулярных российских войск на оккупированной территории».

«Плюс они имеют почти 50 тыс. войск так называемых “российских волонтеров”, которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда. Однако они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они — россияне, они по национальности русские, они — российские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию», — отметил Порошенко, слова которого приводит во вторник пресс-служба главы государства.

По его словам, Украина имеет подтвержденные данные о пребывании в «оккупированной части Донбасса» регулярных российских войск.

Многие обозреватели полагают, что у нас в Украине «холодная война». Я хочу разочаровать их — это не «холодная война». Это — горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. Петр Порошенко президент Украины

Причина таких действий Москвы, по его мнению, в том, что Россия «хочет дестабилизировать Украину». «Они стремятся дискредитировать достижения Революции Достоинства, которые мы имели последние четыре года», — сказал Порошенко. По его словам, российский президент стремится отвоевать Украину: «Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее».

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Он подчеркнул, что «в этой ситуации, безусловно, нужны миротворцы». «Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск. Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска из оккупированной территории», — добавил Порошенко.

Выборы в Донбассе, по его мнению, возможны после полной имплементации миротворческой операции.