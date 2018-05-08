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10:26 (мск), источник: Вести Приморье

Тарасенко подал документы на участие в праймериз «Единой России»

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко подал документы для для участия в праймериз «Единой России» по определению кандидата на досрочные выборы губернатора Приморского края.

Источник: Reuters

Об этом «Вести:Приморья» сообщают со ссылкой на источник в оргкомитете ЕР по проведению праймериз.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, что о своем намерении поучаствовать в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата для последующего выдвижения на выборы губернатора Приморья заявили семь человек:

— Брик Андрей Петрович, председатель Думы Владивостока, вице-президент Приморского регионального отделения РСПП.

— Гнездилов Вячеслав Николаевич, помощник депутата ГД РФ, экс-заместитель председателя Молодежного правительства ПК по работе с муниципальными образованиями, бывший председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Приморского края.

— Губайдуллин Алексей Анатольевич, глава администрации Хорольского муниципального района Приморского края, бывший офицер ФСБ.

— Исаков Владимир Владимирович, депутат Думы г. Владивосток, председатель комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам, председатель Федерации профсоюзов Приморского края.

— Пенязь Дмитрий Владимирович, предприниматель, бывший заместитель председателя Думы Владивостока, экс-лидер фракции ЕР в Думе Владивостока. Организатор общественного движения «Общество защиты автомобилистов Приморского края».

— Приходько Александр Александрович, бывший депутат Думы Владивостока.

— Романов Всеволод Геннадьевич, депутат ЗС ПК, Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания ПК по экономической политике и собственности.

По словам нашего источника, заявление от Андрея Владимировича Тарасенко поступили после обеда 8 мая, в последний день подачи заявлений. «Все прошло очень скромно и тихо», — подчеркнул источник, знакомый с ситуацией. Напомним, что о своем желании идти на выборы губернатора Тарасенко заявил 18 марта сразу после выборов президента России.

Ожидается, что в четверг, 10 мая, состоится заседание регионального политсовета партии «Единая Россия», на котором будет утвержден окончательный список участник «губернаторского» праймериз на участие в выборах главы края, который пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

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