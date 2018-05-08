Евгений Куйвашев: «Пятилетка развития» будет скорректирована под указ президента

Напомним, глава государства подписал указ «О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
«Президент подписал жизненно необходимый для уральцев указ, его ждали, он попадает в точку, отвечая надеждам людей. Майские указы 2012 года не отменяются, новый указ их развивает и дополняет новыми приоритетными направлениями: дорожная инфраструктура, экология, цифровая экономика, международная кооперация и экспорт», — заявил Евгений Куйвашев.
Напомним, главными национальными целями России объявлены качество жизни человека, возможность самореализации. Новацией в соцсфере станет задача по снижению уровня бедности в стране в 2 раза, в том числе за счет роста реальных доходов граждан.
«Итоги 2017 года подтверждают — на Урале есть экономическая основа для выполнения указа. С каждым годом мы наращиваем темпы производства в промышленности, все больше строим, в том числе жилья и социальных объектов. Принятая на Урале программа “Пятилетка развития” полностью отвечает идеологии 12 национальных проектов, объявленных президентом», — добавил Евгений Куйвашев.
«Указ президента носит конкретный, приземленный характер. Вместе с федеральными органами власти мы обеспечим жителей Нижнего Тагила чистой водой и воздухом. Работы хватит всем. Только совместный труд сделает нашу жизнь лучше. А опыт вовлечения активных граждан области в обсуждение и реализацию программ развития у нас есть. У меня нет сомнений — указ президента России уральцами будет выполнен в сроки и в полном объеме», — заключил свердловский губернатор.