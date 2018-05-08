Скандально известный уральский депутат задолжал за коммунальные услуги

Источник: РИА "Новости"

Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик вновь оказался под присмотром регионального управления Федеральной службы судебных приставов. В этот раз городской парламентарий не оплатил услуги ЖКХ, сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал».

Информация о взыскания долга с уральского депутата появилась в базе данных УФССП России по Свердловской области. Согласно открытым данным, Евгений Боровик задолжал 13 615 рублей. «Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи», — сообщается на официальном сайте судебных приставов.

Судебное решение в отношении депутата было вынесено от 24 апреля 2018 года в судебном участке № 7 Кировского районного суда Екатеринбурга. Напомним, что скандально известный городской парламентарий не в первый раз попадает под надзор исполнительного ведомства. В феврале прошлого года судебные приставы разыскивали депутата за непредоставление финансового отчета за две избирательные кампании на общую сумму более 40 тысяч рублей.

В последнее время Евгений Боровик появляется в информационной повестке довольно часто и, в основном, по различным скандальным поводам. Например, в этом году в отношении депутата чуть не возбудили уголовное дело из-за оскорблений в социальных сетях кандидата на выборах президента РФ Ксении Собчак. Однако экспертиза не признала слова Евгения Боровика оскорблением.