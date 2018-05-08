Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тутберидзе раскрыла настоящее отношение Медведевой к Загитовой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Кирстен Данст родила первенца
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Российский хоккеист: Арена в Копенгагене не подходит для хоккея
Разгромы обмана: почему у России ужасный календарь
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
«С ракетами не вышло — хотите Курскую дугу?»: в РФ ответили США
«Мэй загнана в угол — ЕС не простит лжи о РФ»
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10:36 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Скандально известный уральский депутат задолжал за коммунальные услуги

Судебные приставы в очередной раз разыскивают Евгения Боровика.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик вновь оказался под присмотром регионального управления Федеральной службы судебных приставов. В этот раз городской парламентарий не оплатил услуги ЖКХ, сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал».

Информация о взыскания долга с уральского депутата появилась в базе данных УФССП России по Свердловской области. Согласно открытым данным, Евгений Боровик задолжал 13 615 рублей. «Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи», — сообщается на официальном сайте судебных приставов.

Судебное решение в отношении депутата было вынесено от 24 апреля 2018 года в судебном участке № 7 Кировского районного суда Екатеринбурга. Напомним, что скандально известный городской парламентарий не в первый раз попадает под надзор исполнительного ведомства. В феврале прошлого года судебные приставы разыскивали депутата за непредоставление финансового отчета за две избирательные кампании на общую сумму более 40 тысяч рублей.

В последнее время Евгений Боровик появляется в информационной повестке довольно часто и, в основном, по различным скандальным поводам. Например, в этом году в отношении депутата чуть не возбудили уголовное дело из-за оскорблений в социальных сетях кандидата на выборах президента РФ Ксении Собчак. Однако экспертиза не признала слова Евгения Боровика оскорблением.

К слову, парламентарий на протяжении нескольких лет не появляется на заседаниях городской думы, но при этом продолжает получать заработную плату. При этом Евгений Боровик большую часть времени проводит за границей, где открыл гостиничный бизнес. Однако, судя по его последним сообщениям в социальных сетях, сейчас депутат находится на родине.

Все новости региона
Ленин пытался спасти семью императора. Кто обманул вождя революции?
Кто может войти в новое правительство
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Цены на АЗС растут третью неделю подряд
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Премьера Японии оскорбили десертом в башмаке
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь