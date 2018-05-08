Андрей Тарасенко впервые возглавит делегацию Приморья на экономическом форуме в Петербурге
В его планах — подписать ряд соглашений, в том числе о сборке коммунальной техники и выпуске гражданской продукции.
В его планах — подписать ряд соглашений, в том числе о сборке коммунальной техники и выпуске гражданской продукции.
Практически сформирована делегация Приморского края, которая отправится в конце месяца на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он пройдёт в этом году с 24 по 26 мая. Причём делегацию края впервые возглавит Андрей Тарасенко: прошлый форум был 1- 3 июня 2017 года, а смена руководителя региона произошла 4 октября.
— Врио губернатора планирует участие в мероприятиях деловой программы форума, включая открытие ПМЭФ и тематические сессии, а также проведёт переговоры с представителями бизнеса. В планах Андрея Тарасенко — подписать ряд соглашений, в том числе об организации производства по сборке коммунальной техники в Приморье, о выпуске гражданской продукции, развитии
Восточный экономический форум во Владивостоке проходит в сентябре, начиная с 2015 года. Его «старший брат» ПМЭФ — с 1997-го, и также с участием первых лиц государства. Деловая программа в Петербурге на этот раз включает обсуждение взаимодействия государства и бизнеса, цифровизации как основы будущих энергетических систем, медицины будущего, новых направлений