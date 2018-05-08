Андрей Тарасенко впервые возглавит делегацию Приморья на экономическом форуме в Петербурге

Источник: Комсомольская правда

Практически сформирована делегация Приморского края, которая отправится в конце месяца на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он пройдёт в этом году с 24 по 26 мая. Причём делегацию края впервые возглавит Андрей Тарасенко: прошлый форум был 1- 3 июня 2017 года, а смена руководителя региона произошла 4 октября.

— Врио губернатора планирует участие в мероприятиях деловой программы форума, включая открытие ПМЭФ и тематические сессии, а также проведёт переговоры с представителями бизнеса. В планах Андрея Тарасенко — подписать ряд соглашений, в том числе об организации производства по сборке коммунальной техники в Приморье, о выпуске гражданской продукции, развитии информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и другие, — сообщили корреспонденту «КП» — Владивосток в пресс-службе администрации Приморского края.

Ожидается также, что в Северную столицу поедет вице-губернатор Константин Богданенко, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства, проектного управления. Кроме того, в составе делегации края будут представители крупного бизнеса — их имена организаторы уточнят позднее.