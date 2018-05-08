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15:19 (мск), источник: Sputnik

Минтруда подпишет соглашение с узбекскими диаспоральными организациями в РФ

На встречи в Министерстве занятости и трудовых отношений представители организаций обсудили с чиновниками развитие сотрудничества, совместные меры по решению имеющихся проблем трудовых мигрантов — граждан Узбекистана, находящихся на территории России.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Представители узбекских диаспор из России встретились со специалистами Министерства занятости и трудовых отношений были проведена встреча с представителями узбекских диаспоральных организаций, сообщает информационно-развлекательный портал «Заряд».

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С узбекской стороны на встрече присутствовал первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов, начальник Агентства по внешней трудовой миграции Равшан Ибрагимов. Из России приехали председатель Астраханской региональной общественной организация узбекской культуры «Узбекистан» Баходир Аминов, председатель РОО «Национально-культурная автономия узбеков Республики Татарстан» Абдуманноб Абдусаттаров, председатель Свердловской областной общественной организации «Союз узбекистанцев Урала» Закир Оллаберганов и другие.

Участники встречи обсудили развитие сотрудничества, совместные меры по решению имеющихся проблем трудовых мигрантов — граждан Узбекистана, находящихся на территории России.

Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов ознакомил гостей с реформами, которые проводятся в трудовых отношениях. Он отметил, что имеется межправительственное соглашение России и Узбекистана об организованном наборе и привлечении граждан республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ. В рамках соглашения уже идет работа.

Руководитель Астраханской региональной общественной организация узбекской культуры «Узбекистан» Баходир Аминов отметил, что реализация документа будет способствовать укреплению российско-узбекистанского двустороннего сотрудничества в области внешней трудовой миграции, развитию дружественных отношений между двумя государствами, повышению квалификации рабочей силы, а также предотвращению незаконного привлечения трудовых мигрантов.

В Узбекистане также создаются дополнительные условия для трудовых мигрантов в оформлении медицинских страховок, приобретении билетов и получении кредитов. С 1 апреля 2018 года начали работать специализированные кассы для трудовых мигрантов, выезжающих на заработки за рубеж, по продаже железнодорожных и авиабилетов со скидкой до 20%. Также «Алокабанк» раз в год выплачивает трудовым мигрантам по 300 тысяч сумов для покупки билета. Для приобретения льготных билетов необходимо зарегистрироваться в базе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции.

В ближайшем будущем планируется открытие представительств Агентства по внешней трудовой миграции в гг. Москве и Санкт-Петербурге.

Представители диаспор отметили, что ежегодно в Россию приезжают много Узбекистана, большую часть из них составляют трудовые мигранты. Наряду с сохранением и развитием узбекской культуры и традиций на территории РФ, диаспоральные общественные организации решают целый ряд вопросов по поддержке соотечественников и оказывают содействие по защите прав трудовых мигрантов из Узбекистана. В ходе решения этих вопросов представители узбекских диаспор часто сталкиваются с проблемами. Для их решения представители узбекских диаспор предложили внедрить систему добровольного медицинского страхования до получения патента.

В ходе встречи был одобрен вопрос подписания соглашений с диаспоральными общественными организациями о взаимном сотрудничестве в сфере регулирования вопросов трудовой деятельности и защиты прав трудовых мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан.

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